KAKO IH NIJE SRAMOTA: Poslanici SNS Đukanović i Rističević tvrde da su novinari zaslužili batine

Jučerašnji dan obeležilo je čak šest napada na novinare, a poslanikci SNS na to gledaju, u najmanju ruku, neprimereno



Novinarka Espresa juče je napadnuta dok je uzimala izjavu od čoveka koji je došao na skup SNS, ali nije bio za Vučića. Naša koleginica nije jedina koja je preživela napad. Napadnuti su i mnogi drugi novinari.



foto: Stefan Jokić

Izvesni gospodin, evidentno simpatizer SNS, počeo je rukama da gura novinarku. Na to mu je ona poručila da je ne dodiruje i da skloni ruke s nje. Umesto toga, ta osoba joj se unela u lice i rekla:



- Šta je bilo, hoćeš da ti lupim šamar?

Povodom napada na novinare oglasili su se mnogi političari i organizacije, a jedan od njih je i narodni poslanik SNS-a Vladimir Đukanović, koji je, malo je reći, šokirao javnost.



foto: Stefan Jokić

Naime, on je na Tviteru napisao:



- Svako ko dodje na tuđi skup sa namerom da provocira uopšte mi ga nije žao ako popije šljagu. Bio to neko iz SNS ili bilo koje druge opcije - napisao je on.

Svako ko dodje na tudji skup sa namerom da provocira uopšte mi ga nije žao ako popije šljagu. Bio to neko iz SNS ili bilo koje druge opcije — Владимир Ђукановић (@Kafa_sa_Djukom) 31 May 2017

I Marjan Rističević, takođe poslanik vladajuće koalicije, uz tekst o napadu na novinarku Espresa imao je komentar "da provokatori nemaju šta da traže na tuđem skupu".



Provokatori nema šta da traže na tuđem skupu.

BRUKA NA ZAKLETVI: Pristalice SNS napale novinarku portala Espreso.rs! https://t.co/JNgZHOx0a9 — Marijan Rističević (@MarijanNSS) 31 May 2017

Pitamo se koga je i čime provocirala novinarka koja je radila svoj posao i čime je ona zaslužila pretnju šamarom?



Nadamo se da će se Đukanović, ali i Rističević, kao narodni poslanici vladajuće stranke izviniti zbog ovakvog tumačenja napada na osobe u jednoj demokratskoj državi.



Ako smo uopšte više demokratska država.



(Kurir.rs/Espreso.rs)