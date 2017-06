STOJILJKOVIĆ O VUČIĆEVIM BATINAŠIMA: Policija i Stefanović su trebali odmah da reaguju

Profesor FPN Zoran Stojiljković kaže za Kurir da je policija trebalo odmah da reaguje kada su se u javnosti pojavile fotografije na kojima batinaši sa mitinga podrške Aleksandru Vučiću, prebijaju građane.

"Mislim da je potrebno da policija vrši svoju funkciju i ako već ima svedočanstava i fotografija, onda da se ispita čitav slučaj i izađe sa saopštenjem, bez obzira na političko opredeljenje aktera", rekao je Stojiljković.

On je ocenio da ne reagovanje ministra policije Nenada Stefanovića, kao i MUP-a loše utiče na poverenje građana prema ovoj instituciji.

"To utiče na nivo poverenja građana u one koji treba da štite sigurnost i bebzednost. Od reakcije javnosti do saopštenja zvaničnih organa je potrebno da prođe daleko manje vremena, nego sad, jer je to preduslov za poverenje u te institucije. Očekujem takvu vrstu reakcije, jer ako se ne desi teško da možete sačuvati sliku o profesionalnoj policiji", izjavio je Stojiljković.

(Kurir.rs/R.Ž.M.)

