UDARIO AKTIVISTU: Uslovna kazna visokom funkcioneru Novici Tončevu!

Osnovni sud u Surdulici osudio je zbog nasilničkog ponašanja na tri meseca zatvora, uslovno na godinu dana, potpredsednika SPS-a, narodnog poslanika i predsednika Skupštine opštine Novicu Tončeva.

Visoki funkcioner SPS-a okrivljen je da je na predizbornom skupu u selu Jelašnica kod Surdulice 12.marta 2014. godine fizički nasrnuo, udario i lakše povredio aktvistu SNS-a Slađana Stojkovića.

Novica Tončev izjavio je da je reč o presudi sa političkom pozadinom i najavio sazivanje konferencije za novinare na kojoj će uskoro govoriti o nemilom slučaju.

"U okviru predizborne kampanje u Jelašnici sam prisustvovao puštanju u rad seoskog vodovoda. U Jelašicu je pijan stigao Slađan Stojković u nameri da rasturi svečani skup. Po nalogu političkih mentora vređao me je na nacionalnoj osnovi. Više od 60 učesika skupa posvedočilo je u hanskom pravosuđu da nisam udario pijanog čoveka, koji me je nacionalistlčki i fašistički vređao i ometao održavanje skupa. Samo sam se popeo na zid i uhvatio ga za ruke. Ubrzo je došao policajac u civilu i sklonio ga. Da ga nisam pomerio, sklonili bi ga seljani. Tek tada bi nastao haos, katastrofa. U Jelašnicu nisam došao da se tučem. On je došao sa tom namerom. Ja sam samo sprečio nasilničko ponašanje aktiviste surduličkih naprednjaka", rekao je Tončev.

Zastupnici Novice Tončeva svojevremeno su podneli krivičnu prijavu protiv lekara surduličkog Zdravstvenog centra koji je Slađanu Stojkoviću napisao lažno uverenje o nanetoj telesnoj povredi.

Političar iz Surdulice podneo je krivične prijave protiv lažnih svedoka koj su tvrdili da je udario naprednjaka.

Višem javnom tužilaštvu u Vranju Novica Tončev je podneo krivičnu prijavu protiv Slađana Stojkovića zbog vređanja na nacionalnoj osnovi.

(Kurir.rs/Alo/Foto: Zorana Jevtić)

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

KURIR TV VESTI UŽIVO! Farmaceuti krivi za epidemiju malih boginja!

Kurir

Autor: Foto: Zorana Jevtić