ŠABIĆ: Bezbednosne strukture u Srbiji štite vlast umesto da državu

Povernik za informacije od javnog značaja Rodoljub Šabić ocenio je danas na konferenciji o očuvanju bezbednosti građanja da bezbednosne strukture, uprokos donošenju novih zakona, umesto da štite državu i građane, i dalje štite vlast. On najveću opasnost po bezbednost građana vidi u ovlašćenju bezbednosnih službi za korišćenje podataka građana. On je naveo da je Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti izbačeno to ovlašćenje i da od sada te službe moraju tražiti sudsku dozvolu za korišćenje podataka građana.

Šabić, koji je učestovao na Međunarodnoj konferenciji "Rastrašivanje", o očuvanju bezbednosti građana, kojom je obeleženo 20 godina postojanja Beogradskog centra za bezbednosnu politiku, ističe da je najviše ponosan na Zakon o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, koji je, kako kaže, doprineo razvoju društva, a da su za njegovo donošenje najviše zaslužni građani.

"Sve veći broj građana obraća se Povereniku. Glavni kvalitet Zakona je da ga građani koriste i da su brojni mediji, zahvaljujući njemu, osvojili nagrade za istraživačko novinarstvo", naglasio je Šabić.

Poverenik se dotakao i Zakona o tajnosti podataka, za koji kaže da treba da postoji, uz objašnjenje da postoje podaci koji iz opravdanih razloga nisu za javnost, ali da njegovo kreiranje ne treba da bude proizvoljno i da sprečava građane da dobiju informacije od javnog značaja. Šabić je zaključio da jedan evropski narod u 21. veku zaslužuje da ima organizovanu državu koja poštuje svoje zakone, ali i da svaki pojedinac i civilni sektor mora da pruži onoliko koliko može da bi doprineo bezbednosti društva.

Poredeći vreme vladavine Slobodana Miloševića, kada su, kako kaže, brutalno kršena ljudska prava, danas napredak postoji i poređenja sa tim vremenima nema.

Učesnici konferencije zaključili su da bezbednost društva i te kako zavisi od aktivnosti civilnog društva, koje je, kako su se složili, budućnost demokratije.

Kako su istakli učesnici konferencija, ljudi, ne samo u Srbiji i regionu, već svuda u svetu, izloženi su raznim pretnjama zbog kojih su u strahu da iskažu mišljenje i zaštite svoja prava, a da zbog toga ne budu sankcionisani.

Predsednik Upravnog odbora BCBP Miroslav Hadžić smatra da je za "razbijanje" straha najbolje govoriti glasno, jer, kako kaže, na taj način ljudi ohrabruju sebe i one oko sebe.

"Nikog ne možete osloboditi straha, ali je lakše kada ga delite sa ljudima koji imaju ista ili slična mišljenja kao i vi", rekao je Hadžić i istakao da je traganje za znanjem, takođe, bitan faktor koji ljude oslobođa od straha da izražavaju svoje mišljenje, okupljaju se i delaju kako bi zaštitili svoju bezbednost.

Hadžićeva zamenica, Jovanka Matić, istakla je da najveći strah zbog kojeg se ljudi boje da iskažu svoje mišljenje i zaštite svoja prava je strah od gubitka posla.

Ona vidi rešenje u stimulisanju razvoja racionalnog građanina, koji će se voditi strategijom da sve što radi je za javno dobro i da u tome nije sam jer ima podršku civilnog društva.

(Kurir.rs/Tanjug)

Foto Filip Plavčić

Kurir

Autor: Kurir