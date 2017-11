SELAKOVIĆ: Haške presude ne mogu da poremete regionalne odnose

Generalni sekretar predsednika Srbije Nikola Selaković ocenio je večeras da presude Haškog tribunala ne mogu poremetiti regionalne odnose, napominjući da različiti stavovi o pojedinim pitanjima ne smeju biti jači od želje da se živi u miru i stabilnosti.

Selaković je u emisiji "Upitnik" na RTS rekao da iz ugla Srbije ne vidi nijedan razlog zašto ne bi došlo do posete tročlanog Predsedništva Bosne i Hercegovine Srbiji.

Pokazali smo dosadašnjim stavom i politikom da je Srbija okrenuta miru, stabilnosti, saradnji u regionu i prevazilaženju problema iz prošlosti, rekao je Selaković.

Govoreći o radu Haškog tribunala, on je istakao da je Srbija za vreme Aleksandra Vučića uspela da promeni odnos prema tom sudu i da mu od 2012. godine nije ozručen nijedan Srbin.

Pomirenje u regionu zavisi od ljudi koji vode države, a Srbiju vode ljudi koji žele mir, stabilnost i saradnju, rekao je Selaković i ocenio da srpski narod ima najviše razloga da bude nezadovoljan radom Haškog tribunala.

Selaković je rekao da je besmislica da je u Haškom tribunalu dokazano da je cilj sukoba bilo stvaranje "velike Srbije", ukazujući da to nije ni bio predmet rada Tribunala.

Šainović kao deo srpske istorije i čovek koji je donosio državne odluke ima pravo da govori, baš kao i general Lazarević koji je branio svoju zemlju. Osuđen je pred Tribunalom, izdržao je kaznu, rekao je Selaković.

Bivši premijer Srbije Nikola Šainović podsetio je da je i tužilac Džefri Najs u sudnici odustao od optužbe protiv Slobodana Miloševića za "veliku Srbiju".

Upitan da li je Milošević znao za zločine u Srebrenici i Sarajevu, Šainović je rekao da se pokušavalo naći političko rešenje, ali da Srbija nije imala odlučujući uticaj.

Milošević ga je možda imao na početku, ali kasnije sve manje, do razlaza 1993. godine, rekao je Šainović, koji navodi da su svi bili svesni mogućih optužnica Tribunala protiv Miloševića. Šainović je rekao da bi želeo da vidi međunarodnu pravdu koja će napraviti iskorak i sanirati nepravdu Haškog tribunala, jer za zločine nad Srbima na Kosovu niko nije osuđen.

Zločini na Kosovu su bacili ljagu na našu borbu koja je bila legitmina i to će me opterećivati do kraja života, rekao je Šainović, koji podseća da je presudama Tribunala utvrđeno da su prvi zločini počinjeni posle početka NATO bombardovanja. Tribunal je imao istorijsku priliku za pomirenje, sva ovlašćenja, potrošeno je oko tri milijarde dolara, ali to nije ostvario, dodao je Šainović.

Advokat Novak Lukić rekao je da ne voli da predviđa, ali da veruje da bi eventualna sutrašnja presuda liderima Herceg Bosne, Prliću i ostalima, mogla da bude omča oko vrata Hrvatskoj, ukoliko se utvrdi da je Franjo Tuđman sa saradnicima bio na čelu udruženog zločinačkog poduhvata.

To bi bio neprijatan, hladan tuš za sve ono što su pričali tokom rata u Hrvatskoj i Bosni, smatra Lukić, napominjući da ne veruje u oslobađajuće presude.

Lukić je ocenio da je ponovljeno suđenje Jovici Stanišiću i Franku Simatoviću važno za Srbiju, jer je pitanje paravojih formacija "vruće kestenje" u tom predmetu.

On smatra da Tribunal nije ispunio svoj zadatak, jer je trebalo da sudi i osudi za teška krivična dela, a to nije uradio.

(Kurir.rs/Fonet)

Foto Dragana Udovičić

Kurir

Autor: Kurir