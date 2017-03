DAĆIĆ: Siguran sam da ćemo pobediti, ali ne mogu da kažem da je pobeda sigurna

On je dodao da je vladajuća većina stabilna i da ne bi trebalo da bude problema oko formiranja nove Vlade Srbije, ako kandidat te koalicije i aktuelni premijer Srbije Aleksandar Vučić postane predsednik Srbije.

Upitan o tome da li očekuje premijersku poziciju, Dačić je rekao da to sada nije tema i nije bitno, a da SPS Vučića podržava da bi pobedili.

Foto: Zorana Jevtić

"Premijer treba da bude ona ko će najbolje obavljati političku funkciju premijera u smislu koordinacije sa predsednikom. To će odlučiti Aleksandar Vučić", rekao je Dačić.

On je ocenio je danas da opozicija ne sme da izadje na izbore i da je zbog toga kandidovala Vuka Jeremića i Sašu Jankovića koji nisu članovi tih stranaka, i dodao da SPS nikada nije kandidovala nekoga ko nije njen član.

"U ovom slučaju sada naša je procena i dogovor da smo spremni za zajedničkog kandidata i jasnim programom i koncepcijom da to bude jedinstvena politička koalicija koja bi trajala. Sve one koji su glasali za mene, pozivam da glasaju za (Alekandra) Vučića, jer to je to! Oni (opozicija) su se sakrili iza njih (Jeremića i Jankovića), a i ne znaju da je to njihov politički kraj", rekao je Dačić za Radio-televiziju Vojvodine.

On je, takodje, podršku nekadašnjeg predsednika Srbije Borisa Tadića Vuku Jeremiću okarakterisao kao "tragikomičnu".

Foto: Beta

Na pitanje da li bi bilo dobro da je Vučić podneo ostavku na funkciju predsednika Vlade Srbije kada se kandidovao za funkciju predsednika Republike, Dačić je rekao: "To ne postoji kao institut. Morala bi da se izabere nova Vlada".

"To nije praksa u drugim zemljama i ne vidim zašto bi to ovde bio izuzetak", rekao je Dačić.

Autor: Beta