PRST U OKO OPOZICIJI Čanak: Bolje da pobedi Vučić nego Janković! Janković: Čanak, sad znamo čiji si

Ovi predsednički izbori izbacili su novinu na političku scenu - kandidat opozicije na tim istim izborima tvrdi da bi bilo bolje da pobedi kandidat vladajuće koalicije! Upravo je to poruka Nenada Čanka, predsedničkog kandidata LSV - da je bolje da novi predsednik bude Aleksandar Vučić nego Saša Janković, kandidat Apela 100!



Čanak je još naveo da ne zna za šta se Janković zalaže, a usput ga je uporedio sa čuvarom zatvora koga su drugi zatvorenici postavili na to mesto ne bi li ih spasao, a on ih je potom zlostavljao sa istim žarom kao i drugi.



Ne razlikuju se



- Prvo, ne znamo tačno za šta se Janković zalaže. A kad kaže nešto od toga za šta se zalaže, onda iz njega progovara neko ko se na rečima uopšte ne razlikuje od Vučića - kazao je Čanak u intervjuu za Danas, a na pitanje novinara da li on to misli da ne bi bilo dobro da Janković pobedi Vučića na izborima, rekao je:

- Apsolutno. On ne može to da uradi. Janković nema nikakvo političko iskustvo, ne zna taj posao da radi. Nije nikada učestvovao na izborima. Kad se razbolite, trudite se da odete kod najboljeg lekara, koji će vam tačno reći od čega ste bolesni. A ovde je reč o čoveku koji želi da se bavi medicinom, a nije lekar. Bilo bi odlično da mu prvo radno mesto u politici ne bude - predsednik države.



Pojašnjenje izjave



Međutim, u razgovoru za Kurir, Čanak je svoj stav iznet dan ranije pojasnio:

- Nije tačno da sam napao Jankovića i stao na stranu Vučića. Bezbroj puta sam rekao da nije dobro da Vučić pobedi, pozivao na razgovor o jednom zajedničkom kandidatu opozicije i kontrolu izbornog procesa, a kad to nije uspelo, prihvatio i da se sam kandidujem da bismo izveli što više birača na izbore i sprečili Vučićevu pobedu u prvom krugu. Nemam ništa protiv Jankovića, ali je istina da on nema nikakvo političko iskustvo i da nema politički kapacitet da kontroliše Vučića. Kada vam je potreban doktor, tražite nekoga sa iskustvom, a ne nekoga ko želi da bude doktor. Rekao sam da nije dovoljno samo srušiti Vučića nego čitav sistem s njim, a on to nije u stanju. Ima građanskih kandidata koji imaju i iskustvo i kapacitet da to kvalitetnije odrade.



Saša Janković u razgovoru za Kurir kaže da je Čanak izabrao svoj put i da je sada očigledno ko ga je na taj put izveo:



- Gospodin Čanak je odabrao svoj put. Ne bih potcenjivao građane Srbije sugerišući im ko ga je na taj put izveo, to je sada već toliko očigledno. Drago mi je što je sada celoj javnosti sam nacrtao razloge za moj odnos prema njemu, da to nisam morao ja da radim.



Boško Obradović

ČANAK RADI ZA VUČIĆA



Boško Obradović, kandidat Dveri, kaže da je sada potpuno jasno čiji je Čanak.

- Svima je jasno da na ovim izborima Nenad Čanak radi za Vučića, ali nije jasno za koga radi Saša Janković. Vučić je bio dobar Jankoviću kad ga je pre pet godina po drugi put izabrao za zaštitnika građana. Sada kada mu je istekao drugi mandat, Vučić mu ne valja. Tako isto mu je bila dobar DS kad mu je skupio potpise za kandidaturu, a sada se u kampanji stidi podrške DS. To je za mene političko licemerje - kazao je Obradović.

Šta je ovo?

ŠEŠELJ SE UĆUTAO



Vojislav Šešelj, kandidat SRS, koji za sve i svakoga ima komentar, sada je samo poručio da neće ništa da kaže i da ga Čanak ne interesuje, a o ovoj temi nije hteo da polemiše ni Aleksandar Popović, kao ni Vuk Jeremić. Miroslav Parović je pak kazao da njega svađe između dosovaca raduju.

- To je jasan pokazatelj da je toj strukturi ljudi odzvonilo i da će njihova logika na ovim izborima biti potpuno poražena - kazao je on.

