AKO IMATE OVU BOLEST, PIJTE 3 ŠOLJICE KAFE DNEVNO: Smanjićte rizik od prerane smrti

Pokazalo se da pacijenti koji piju najmanje tri šoljice kafe na dan, imaju za četvrtinu manji rizik od prerane smrti. Jedna do dve šoljice na dan smanjuje rizik od 12 do 22 posto u odnosu na one osobe koje kafu uopšte ne piju.

Portugalski istraživači veruju da temeljem ovih rezultata, obolelima od hroničnih bolesti bubrega mogu savetovati da piju više kafe. Dr. Migel Biđote Vieira, jedan od autora studije sa Medicinskog Centra Severni Lisabon, rekao je kako se pokazalo da oni koji piju više kafe imaju manji rizik od smrtnosti uzrokovane hroničnom bolešću bubrega.

Pacijenti kojima je dijagnostikovana hronična bubrežna bolest imaju veći rizik od srčanog i moždanog udara, a preti im i otkazivanje bubrega. Poznate su zdravstvene prednosti ispijanja kafe, ali ovo je prvo istraživanje sprovedeno kako bi se utvrdila povezanost ispijanja kafe i manji rizik od smrti kod bubrežnih bolesnika.

