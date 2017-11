VEDRANA RUDAN BRUTALNO ISPROZIVALA LICEMERJE HRVATSKOG ŠOUA: Šta da je seksi Vukovarka besramno opštila sa, ne daj bože, Srbinom?!

Kako sada o ovoj mladoj dami priča čitav region, a mišljenja o njenim nastupima su podeljena, Vedrana Rudan je svoje mišljenje odlučila da podeli sa svima. Prenosimo njenu kolumnu u celosti.

"Na jednoj od naših televizija prikazuje se ludo gledani šou. U njemu ljudi talentovani i “talentovani” pokazuju što znaju nadajući se da će u finalu zgrabiti veliku lovu. Osim takmičara postoji i žiri u kome sede “poznate” osobe. Među njima, osim nafrakanih ženskih i tupogledajućih muških, uvek mora biti neko “zločest” da bi sve zajedno bilo napeto k’o onaj kišobran koji ima duplu žicu.

U ovom šou to je gospođa posebno osetljiva na sve što bi se moglo povezati sa seksom. Jedna od takmičarki, zove se Sara Seifert, poreklom je iz Vukovara. To se stalno naglašava iako mislim da bismo kod Sare tu činjenicu mogli da zanemarimo kad se žestoko ne bi naglašavalo poreklo one “zločeste” članice žirija.

Vukovarka Sara ušla je u srca Hrvatica i Hrvata kao ženska koja fenomenalno mrda guzicom. Ta umetnost ima i svoje ime, ali ja sam ga zaboravila. Dakle, ljudi dolaze na pozornicu, otpevaju ili otplešu svoje, nagutaju se vatre ili rigaju vatru, a članovi žirija pritiskaju veliko dugme.

Neko od takmičara ide dalje, drugi nestaje.

Kad član žirija pritisne zlatno dugme to znači da je muški član žirija svršio, a ženska se nakon nastupa nekog od kandidata žestoko ovlažila. Kad član ili članica žirija pritisne crveno dugme, u ovoj priči je to članica, ona svekolikom hrvatskom pučanstvu javlja da se nakon nastupa Sare nije ovlažila. Naprotiv. Osušila se. Međunožje joj je hrpa pepela. Ušla je u klimaks bez prelaznog perioda.

Šta je uznemirilo članicu Martinu Tomčić koja je poznata jer je ćerka bivšeg predsednika Hrvatskog sabora? Ženska se tresla obuzeta domoljubnim besom zato jer Vukovarka fenomenalno maše guzicom, a mi živimo, je li, u katoličkoj zemlji. Svi koji se u Hrvatskoj j**u su kurve i perverznjaci, a svi koji ovde j**u, kolege oca gospođe Tomčić, su ugledna gospoda. Zato, crveno dugme imitiranju j**anja na pozornici, živelo pravo j**anje, preciznije, silovanje pučanstva u životu.

Čedna gospođa Tomčić već je jednom izgubila menstruaciju nakon nastupa razvratne Vukovarke Sare. Mislim da je tada Sara mahala guzicom u nekakvoj mreži. Ovo, ovo što je Vukovarka učinila sinoć, to je Ćerka Tomčić toliko raspizdilo da će sigurno dati ostavku.

Vukovarka Sara mahala je guzicom u HRVATSKOJ NARODNOJ NOŠNJI?! I još je puzala po podu i glumila da se s nekim j**e i to s nekim nedefinisane nacionalnosti.?! Taj imaginarni j**ač sigurno nije bio Hrvat, Hrvati se ne j**u. Šta ako je, a možda je, Vukovarka Saraa u HRVATSKOJ NARODNOJ NOŠNJI besramno j**ala neku izbeglicu ili, ne daj, bože, Srbina?

Naravno da je gospođa Ćerka popizdela. Nije se njen otac krvavo borio za ovakvu Hrvatsku. Za Hrvatsku bluda, za Hrvatsku j**anja na suvo, za Hrvatsku u kojoj polugola Vukovarka, građanka Grada Heroja, guzicom pokušava da dosegne zvezde.

Gospodin Otac se borio za Hrvatsku u kojoj će se do zvezda stići bez puzanja na četiri noge, u kojoj će se do zvezda stići u sivom odelu i u nekoliko mandata što zaraditi, što pokrasti, što izgraditi onoliko koliko ni jedna gola mrdoguzičarka ne bi mogla da stekne za milion života.

J**ite se svi vi koji se danas u Hrvatskoj hvatate za pištolj kad pomislite da vidite pi**u. Uhvatite se za pištolj kad ugledate političara, popa decojepca, “biznismene” koji u Londonu našom lovom advokate plaćaju hiljadu funti po satu. Ukratko, odj**ite više sa svojim lažnim nazorima. Neko mora hleb da zarađuje mahanjem guzicom kad mu tata nije sedeo u Saboru.

Da sam u boljoj formi prijavila bih se za šou. Zapevala bih uvijena u hrvatsku zastavu: “Oj, djevojko, dirin dikla, je l’ ti koja dlaka nikla? Negdje jedna, negdje dvije, glavno da mi gola nije. Oooooooooooooooj!” Volim stare, hrvatske pesme više nego onu koju pevaju gadovi u saborima i crkvama držeći se za lopovsko srce".

