ŠOK: Stiven Sigal optužen za silovanje!

Stiven Sigal optužen je za silovanje! Pripadnica Mormonske crkve Redžina Simons odlučila je da javno progovori kroz kakav je pakao prošla kada je 1993. godine radila kao statista u filmu „On Deadly Ground“.



Kako tvrdi, silovanje je prijavila svom svešteniku, ali joj je on savetovao da ništa ne govori jer će biti „na lošem glasu“ u njihovoj zajednici. Redžina je tada imala 18 godina, a tek je pre mesec dana odlučila da taj slučaj prijavi policiji.

- Sigal me pozvao na žurku koju je pravio u svojoj kući. Kada sam stigla, shvatila sam da niko neće doći osim mene. Odmah sam se ukipila, a on se bacio na mene. Imali smo seks. Bila sam prestravljena, uhvatio me je nespremnu. Sve vreme sam plakala i mnogo me bolelo. Bio je tri puta veći od mene - ispričala je Redžina.



Ali ona nije jedina. Porša de Rosi, supruga Elen Dedženeris, nedavno je otkrila da joj je glumac u svojoj kancelariji pokazao polni organ:

- Na poslednju audiciju za film sa Stivenom trebalo je da odem u njegovu kancelariju. Rekao mi je da je hemija glumaca na ekranu i iza kulisa vrlo bitna za film. Rekao mi da sednem i počeo da otkopčava kožne pantalone. Istrčala sam napolje i pozvala svog agenta. Ona se uopšte nije uzbudila i rekla mi je: „Nisam bila sigurna da li je on tvoj tip“.



Svirao u Beogradu STIVEN DOBIO SRPSKI PASOŠ

Sigal je pre dve godine dobio srpsko državljanstvo. Holivudski glumac se tokom poslednje posete sreo s najvišim rukovodstvom Srbije, obišao je Prihvatilište za decu u Beogradu, delio mališanima novogodišnje paketiće, a na dočeku 2017. godine svirao je sa svojim bendom ispred Skupštine u Beogradu. Sigal je rekao da će učiniti sve kako bi na što bolji način promovisao Srbiju, koju smatra svojom novom domovinom.

