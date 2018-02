(VIDEO) NIJE SE SKIDAO SA EKRANA, A ONDA NESTAO: Evo kako danas izgleda i čime se bavi nekada popularno lice trećeg kanala!

Da li se sećate "prvih šiškica Trećeg kanala"? Iako malo ko pamti šta je tačno vodio Nikola Pandilović 90-ih godina, njegovo ime i friz su svima ostali duboko urezani u sećanju.



U isto vreme svirao je klavijature u bendu Kalifornija, pa su se spotovi tog benda često vrteli na 3K.

Evo kako danas izgleda nekadašnji voditelj.

Nestao je sa televizijske scene, ali danas radi kao učitelj plesa u jednoj školi.

"Na salsu sam nateran da odem pe 9 god od strane moje moja komšinice je zapela da odem. Nije me to interesovalo, ali pristao sam da se malo relaksiram. Na kraju je ispalo da sam postao učitelj. Zavoleo sam to, lepa je muzika, vesela je, dobro se osećam posle toga i srećan sam što sad mogu ono što ja znam da prenesem znanje drugima u školi gde radim."

