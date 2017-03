VAJARSKA IZLOŽBA U KOLARCU: Skulpturom protiv anomalija u društvu

Izložba vajarke Sonje Gajić „Breaking Out Is Hard to Do“ biće otvorena sutra u 19 sati u galeriji „Kolarac“. Na izložbi će biti predstavljena najnovija vajarska dela ove mlade umetnice, na kojima je radila prethodne tri godine.



Ovo je njena četvrta samostalna izložba, koja će trajati od 21. marta do 9. aprila. Stvaralaštvo Sonje Gajić već nekoliko godina izaziva posebnu pažnju, a kritika je ocenjuje kao izuzetno talentovanu i uticajnu umetnicu.



U njenim delima dominiraju čulnost i erotika u službi britkog i ciničnog osvrta na današnje srljanje u upalančenost, potrebu za sigurnošću po svaku cenu i bahato insistiranje na održavanju tih „vrednosti“.



Brojni kritičari umetnosti u zemlji i inostranstvu smatraju da nadarenost ove beogradske umetnice prevazilazi veštinu stvaranja skulptura. Gajićeva njima pomera granice u kreativnom mišljenju umetnika, stavljajući svoja dela u funkciju društvene (pr)osve(š)ćenosti, s namerom da ukaže na sve socijalne deformitete koje živimo.



Sonja Gajić rođena je 1986. u Beogradu. Master studije završila je na FLU, u klasi profesora Veljka Lalića. Dobitnica je nagrade „Ilija Kolarević vajar“, povelja i plaketa za veliki akt. Učestvovala je na mnogim grupnim izložbama u zemlji i inostranstvu.



