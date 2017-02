Tajne internet pretraga i Gugla na DIDS 2017

Ovogodišnji Dan internet domena Srbije posvećen je pretraživačkoj internet mašineriji, koju mnogi poistovećuju sa Guglom, čijim tajnama se i bavi ovaj stručni skup. Slogan DIDS-a „Tajne internet pretraga: Traži, Nađi, Poseti“, ujedno opisuje i tri tematska bloka planirana za prvi dan Konferencije, dok je drugog dana već uobičajeni Regionalni internet forum.



Prvi blok DIDS-a nosi naziv „Iz ugla Gugla“, a uvodni predavač je Gari Iješ (Gary Illyes), analitičar vebmaster trendova u kompaniji Google Inc. Posvećen je stvaranju što boljeg korisničkog iskustva u pretraživanju veba, pomažući vebmasterima u kreiranju kvalitetnih sajtova.



Drugi blok pod nazivom „Nađi me lako“ okuplja domaće i regionalne stručnjake za oglašavanje na Guglu, kreiranje sadržaja i analizu rezultata u Guglovim alatima. Uvodno predavanje održaće Lazar Džamić, do nedavno šef Guglovog ZOO tima za brend strategiju, lociranog u Londonu. Njegovo predavanje pod nazivom „Kako biti nađen u svetu lakog ignorisanja“ govori o brojnim aspektima hranjenja pretraživačke mašine sadržajem. Potom sledi panel diskusija o pretraživačkoj mašini i privlačenju ljudi koji posećuju sajtove. Moderator je Ivan Rečević, konsultant i Google Partners trener, gost iz Hrvatske Miroslav Varga, stručnjak za Google AdWords kampanje, Jelena Radovanović, internet preduzetnica i Radomir Basta poznati domaći SEO strateg.



U trećem bloku nazvanom „Pravi primeri internet prisustva“ biće predstavljeni uspešni sajtovi, portali i onlajn projekti na nacionalnim internet domenima .RS i .СРБ. Moderator je Radomir Lale Marković, a posebno mesto u ovom bloku imaće sajtovi koje je RNIDS odabrao na svom konkursu.



Drugog dana se, po treći put, održava RIF 2017 - Regionalni internet forum. Teme skupa su content marketing za nacionalne internet registre, njihova uloga i saradnja sa državom, informaciona bezbednost i saradnja i razmena najboljih praksi u regionu.



DIDS je, kao i do sada, besplatan za sve posetioce, uz obaveznu registraciju zbog ograničenog broja mesta. Registracija posetilaca počinje krajem februara, preko sajtova na adresama dids.rs i дидс.срб, tj. rif.rs i риф.срб.

