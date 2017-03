OVO SU ŽENE KOJE RUŠE PREDRASUDE: Misteriozno pleme Tuarezi

Afrika je zemlja poznata po brojnim kulturološkim raznolikostima, a na svakom koraku se mogu naći veoma zanimljiva plemena koja vekovima neguju svoje posebnosti.



„Plavi muškarac, Sahare“

Takvi su Tuarezi, islamsko nomadsko pleme. Ono godinama luta Saharom i održava svoj tradicionalni način života, koji je i dan-danas misterija za istoričare i sociologe. Njihov način života vrlo je neobičan, naročito kad su u pitanju žene i njihova sloboda. One tamo ne prekrivaju lice, ali zato to rade muškarci.Žene ovde ne sputavaju svoju seksualnost. Njihovi muškarci poznati su kao „plavi muškarci Sahare“ jer nose indigoplave odore i posebno zamotane turbane, ispod kojih se vide samo oči. Njih vrlo retko skidaju, čak i kad se kupaju.

Sloboda... Lepši pol ne pokriva lice

Pre nego što stupe u brak, žene „isprobavaju“ muškarce koji im se sviđaju, a dozvoljeno im je da imaju partnera koliko god žele. Jedino pravilo koje muškarci moraju da ispoštuju tiče se privatnosti - u kuću žene dolaze isključivo kad padne mrak, a napuštaju je pre svitanja. Za to vreme porodica se ponaša kao da se ništa ne dešava. Seks za njih nije tabu tema i nešto čega se treba stideti.Muškarci se udvaraju ženama tako što im pišu pesme - zapisuju ih na komadu drveta i poklanjaju izabranicama, pa one biraju onog čiji ih stihovi najviše dirnu u srce. Kad se udaju, žene su potpuno slobodne da, kad god to požele, izađu iz braka ako im se izabranik više ne sviđa. U tim situacijama muškarac je taj koji odlazi i on ženi ostavlja sve, odnosno ona odlučuje da li će mu nešto dati. Ovde razvod braka nije nikakva sramota, naprotiv, porodica razvedene žene pravi žurku kad se to desi, jer tako daje do znanja ostalim muškarcima da je ona ponovo slobodna.

Plemenski savez... Jači pol donosi glavne odluke

Vrhunac ovog sasvim neobičnog položaja žene je i činjenica da muškarac, ukoliko nije njen seksualni partner, ne može da jede pred njom. Ako muž ima neku imovinu, imanje dodeljuje sestrinom sinu, a ne svom, zbog mogućnosti da nije njegov biološki naslednik.

Uvek postoji sumnja... Muškarac nikad nije siguran da li su deca njegova

Ali, koliko god tako izgledalo, ovo nije matrijarhat, jer najvažnije odluke za zajednicu donose muškarci. Žene tu deluju iz senke i svojim savetima utiču na njih, a njihovo mišljenje se prihvata s velikim poštovanjem.Plemenu je najvažnija privatnost i na tome svi insistiraju. Ako neko prekrši pravila, mora da ih napusti pre prvog izlaska sunca. Pratite KURIR na VIBERU: http://chats.viber.com/kurir

Autor: Foto: Profimedia,Foto: Shutterstock