ŽENE, PRESTANITE DA DRAMITE: Holivudske lepotice su otkrile da i njih odbijaju muškarci!

Žene su na ivici nervnog sloma samo u dva slučaja: prvi kada su u PMS i drugi kada ih muškarac odbije.

Ovo je nepisano pravilo i u navedenim situacijama čitav Univerzum se udruži protiv njih, pa tako ucveljene i same misle da je došao kraj životu na Zemlji, a da li je?

Verovatno će vam laknuti kada vidite da su i poznate lepotice bile odbijene od strane muškaraca.

foto: Profimedia

SKARLET JOHANSON

Nedavno u jednom intervjuu za magazin Skarlet je ispričala priču iz svoje prošlosti osvrćući se na vezu u kojoj je faktički bila “primorana” da dečka ostavi. Nije on ostavio nju, ali je svojim ponašanjem naveo da ona to učini. Navela je i da je to bio muškarac koji je bio “dostupno nedostopan”. Prividno je bio tu kada bi ona poželela, ali se ona stalno nalazila u situacijama u kojima je “mrzela sebe”. Odlazila je taksijem da ga vidi u neprimereno vreme, zaticala bi sebe kako izlazi ispred bara da bi se čula sa njim, dok njena prijateljica sedi sama u baru. Jednostavno on nije bio previše zainteresovan za nju i to je pokazivao. kada je i sama to shvatila ostavila ga je.

foto: Profimedia

NIKOL KIDMAN

Pre nekoliko meseci Nikol Kidman se pojavila u emisiji kod čuvenog komičara i tom prilikom ga podsetila kako je on nju odbio na žurci koju je organizovao čuveni holivudski producent. Nikol je podsetila Džimija da joj nije zatražio broj telefona iako su simpatije bile očite. Taman kada je pomislila da možda nije stigao ili smeo da joj zatraži telefon, ona mu je dala drugu šansu, međutim, opet ništa! Džimi je u svoju odbranu rekao da nije mogao ni da sanja da je to bio nekakav dejt i da je ona gajila simpatije prema njemu.

Kurir.rs/Lepota i zdravlje, Foto: Profimedia