(FOTO) DEČKO JE OSTAVIO, A ONDA JE IZGUBILA 45 KILOGRAMA: Otkrila je na koji način se transformisala, pa postala lični trener!

Sijan Rajan (26) započela je sa kardio vežbama, ali odustala je od njih, i u roku dve godine znatno je smršala, nosi odeću šest brojeva manju i uz sve to postala je trener.



Motivaciju za odlazak u teretanu pronašla je nakon što ju je ostavio dečko posle godinu i po veze.

"U svojoj najdebljoj fazi imala sam 120 kilograma. Upisala sam se u teretanu koja radi 24 sata dnevno, a isprva sam trenirala noću da me niko ne vidi. Trebalo mi je nešto da me izvuče is kuće", priseća se.

"Dizanje tegova potpuno je promenilo moj ceo proces. Zaljubila sam se u to. Pomisao da postajem jača, snažnija samo mi je povećavala dobar osećaj. Počela sam više da se fokusiram na to da postanem jača nego na gubitak težine", objasnila je. No svejedno kilogrami su se topili.

Sijan je počela da pazi i na ishranu, balansirala je prave mere proteina, masti i ugljenhidrata. Kako kaže, najbitnija joj je umerenost, to znači da svejedno nekad pojede i picu.

"Zapravo sam više težine izgubila kada sam jela 2.000 kalorija, nego kada sam jela duplo manje", rekla je. Kada gradite mišiće, vaš metabolizam se poveća, što znači da trošite više kalorija tokom dana kao i da možete više jesti. Na Instagramu ima 35.000 pratilaca, kojima pokušava preneti poruku da je ključ gubitka težine u doslednosti, u tome da ne odustanete samo zato što ste imali loš dan.



"Nemojte izgubiti moral zato što niste imali zdrav dan. Svi moji loši dani izgradili su moje dobre", zaključila je Sijan.

