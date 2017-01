SO JE VIŠE OD ZAČINA: Kupovaćete na kilograme kada vidite šta sve ovo BLAGO može da OČISTI! Žena 16:05, 18.01.2017. 1

Ove reči su raj za uši svake domaćice kojoj je dosta upornih mrlja svuda po kući. Samo je bitno da uz sebe uvek imate spasonosnu so!

Ukoliko se nešto lepljivo zatopilo na metalnoj površini vaše pegle, uključite je na najvišu temperaturu i ostavite da se zagreje. Za to vreme uzmite papir za pečenje ili novinski papir i pospite so po njemu. Onda "peglajte" so koja će za tren skinuti sve nečistoće sa pegle.

Ako vam slučajno ispadne jaje na pod ili sto pospite so preko njega i sačekajte deset do petnaest minuta. So će dobiti ulogu koagulanta i zgrušaće jaje kako biste ga lakše očistili.

Jedna od najgorih stvari koje vam se mogu desiti dok kuvate jeste, ali ako imate so pri ruci - ni to nije problem. Sipajte je direktno preko plamena i vatra će se ubrzo ugasiti, pa nećete morati da zovete vatrogasce.

Odšetali ste od šporeta na tren i hrana je već zagorela i zalepila se za sud? Masne i zagorele šerpe teško je oprati - ali so i tu može da pomogne. Sipajte so u sud, dodajte malo vode i ta slana voda će polako odlepiti sve masne zabetonirane delove hrane sa površine suda. Posle desetak minuta možete normalno da operete sud.

Ipak, posle takvog pranja,. Pogađate - i tu so može da vam pomogne. Sipajte u posudu dve šolje vode i dodajte četvrt šolje soli, promešajte da se so rastvori i ostavite sunđer da prenosi u toj slanoj vodi. Ujutru će biti kao nov!

Na kadi su se pojavile mrlje koje je teško ukloniti? Nabavite terpentin i pomešajte ga sa solju (jednaka srazmera, koliko soli toliko terpentina). Otvorite prozor i stavite hirurške rukavice, pomešajte smesu i kašikom je nanesite na sunđer, pa istrljajte mrlju.

Kad smo već kod kade - sve oneumeju da naprave veliki problem. Uklonite ih rukom koliko možete, a onda pomešajte četvrt šolje sode bikarbone i četvrt šolje soli, pomešajte i sipajte u slivnik. Onda sipajte i pola šolje sirćeta. Hemijska reakcija će otpušiti slivnik. Ostavite da "radi" 15 minuta i za to vreme proključajte šerpu vode i sipajte u kadu, da sperete sav mogući prah koji je ostao u slivniku.

