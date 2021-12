ŠOK PRIZNANJE SESTRE MARIJANE ČVRLJAK! Cura sam koja je probala sve i svašta! Zabavljala sam se i sa kraljem kokaina

Maja Kovačević iz Splita, sestra Marijane Čvrljak, učesnice i pobednice Velikog brata, jedna je od učesnica rijaliti Bar koja je na samom početku iskreno govorila o svm prvatnom životu.

Sama je priznala da je uzimala kokain, kao i daje bila u vezi sa "kraljem" kokaina dok je živela u Nici, a sad je za Kurir otkrila da je probala sve i svašta.

"Cura sam koja je probala sve i svašta, ponekad kad su žurke, kad je tu... To je ljudi normalno, zaklapajte vi koliko god hoćete, za mene to nije ništa čudno, ništa neobično. Znate šta? To svi znaju, meni to nije problem. Niti se radi o dnevnoj konzumaciji, niti sam ikad u životu krizirala za nečim. Jednostavno sam otvorena za sve", započela je Maja.

