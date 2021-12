MAJA IZ BARA ROĐENA SESTRA MARIJANE IZ VELIKOG BRATA: Evo šta kaže o bivšem zetu Nemešu!

Maja Kovačević jedna je od učesnica rijalitija "Bar" na Kurir televiziji koja je privukla najviše pažnje gledaocima od prvog dana emitovanja.

Ipak, ono što malo ljudi zna je da je ova Splićanka rođena sestra Marijane Nemeš, koja se proslavila u rijalitiju "Veliki brat", kada je javno prevarila svog zakonitog supruga sa Nikolom Nemeševićem Nemešom.

Ona je sada po prvi put javno progovorila o svojoj sestri i odnosu koji ima sa Nemešom.

Marijana iz "Velikog brata" je tvoja rođena sestra. U kakvim ste odnosima?

- Tačno. To su bili počeci rijalitija. Apsolutno me podržava, dala mi je savete, koje sam ja poslušala i primenila. Želim sve najbolje mojoj sestri, njenoj novoj porodici i njenom novom životu.

Da li bi ti uradila ono što je ona uradila pred kamerama?

- To su bila neka drugačija vremena, taj njen brak nije trajao godinama, nije bio stabilan i siguran. Njih dvoje su bili u braku iako se nisu dovoljno poznavali, on je bio pomorac. To je bio brak na papiru. Razumem je, ali ja to ne bih nikada uradila. Bila je mlada i neiskusna. Da je znala kako će ljudi reagovati, to nikad ne bi uradila.

Da li si u kontaktu s Nemešom?

- On je moj brat. Ja volim i Ivana, Marijaninog bivšeg muža. U kontaktu smo. Njih dvoje se podržavaju, drago im je jedno zbog drugog, iako nemaju komunikaciju. Svako od njih ima svoj život, nisu više balavci.

