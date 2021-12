SVRATITE U BAR NA KAFICU! STRASTI SU SE VEĆ UZBURKALE! Menadžer Nenad otkrio kako su se snašli NOVI TAKMIČARI Ksenija i Jan

Od kada je počeo da se emituje rijaliti program Bar intrigira javnost zanimljivim takmičarima i nesvakidašnjim konceptom.

- Posao kao posao! Znali smo da nas čeka naporan rad. Nažalost, Milica nas je napustila, ali ovo je šou u kome pobednik može biti samo jedan. I to smo znali. Milica je neko ko nije imao iskustva u ugostiteljstvu. Publika je to i videla, verovatno, i ona nas je nažalost napustila - rekao je menadžer Bara Nenad Mirković u jutarnjem programu Kurir televizije.

Podsetimo, vrata su otvorena svakog dana (sem ponedeljkom) od 9 časova do ponoći, petkom i subotom do 1 posle ponoći, a nedeljom od 9 do ponoći. Gosti moraju da ponesu sa sobom kovid propusnice i to ne samo posle 20 časova.

Novi učesnici rijalitija "Bar" Ksenija Kranjec i Jan Klobasa uzburkali su strasti među barovcima u stanu. Menadžer Bara Nenad Mirković smatra da su se dobro snašli, ali da im je potrebna nadogradnja.

- Dobili smo dva nova takmičara Bara. Videćemo kakvu će oni energiju doneti u Bar. Snašli su se ok. Naravno, uvek mora biti sitnih korekcija. Nije sve to i dalje savršeno, ali radimo na tome - dodaje Nenad Mirković.

Pozivamo sve da svrate i borave u "Baru" i sami se upoznaju sa takmičarima i uživaju u atmosferi u Vlajkovićevoj 8 24. decembra!

BAR je pravi rijaliti, jer je zasnovan na baru koji stvarno postoji, sa stvarnim učesnicima, sa stvarnim gostima. Učesnici BAR rijalitija će morati da rade i da od zaređenog i žive - da plate komunalije, stan, i da kupe hranu. Osim njihove borbe za 30.000 evra, takmičari će morati da postave Bar na noge jer je to potpuno novo mesto u centru grada, u Vlajkovicevoj 8. Njih 15-oro imaju zadatak da razrade posao, da privuku goste, animiraju ih svojim nastupom i svojim pićima, kao i da od BAR-a naprave najpoznatiji i najposećeniji kafić u gradu

