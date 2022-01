MINA VRBAŠKI POZIVA MAJINOG DEČKA! Gosti oduševljeni učesnicom: VOLELA BIH DA JE UPOZNAM

Mina Vrbaški i Jovana Ljubisavljević bivše zadrugarke su istakle da bi čak rado upoznale Maju Kovačević, pored njene haotične persone.

- Volela bi da je upoznam, kada dođem na piće. Jedno si među ljudima a drugo si u kući. Simpatična je veoma, a opet veoma me podseća na jednu Maju, mislim da će shvatiti ljudi. Mislim da ću pozvati njenog dečka da je poseti jedan dan u Baru - rekla je Mina.

- Da me usluži da volela bi to, ali da živim s njom baš i ne bi. Turbulenta je i jako bi volela da je upoznam. Zanimljivo mi je to da ima nekog u svom privatnom životu a opet je našla nekog među učesnicima, što je baš čudno - Jovana Ljubisavljević

Pozivamo sve da svrate i borave u "Baru" i sami se upoznaju sa takmičarima i uživaju u atmosferi u Vlajkovićevoj 8!

BAR je pravi rijaliti, jer je zasnovan na baru koji stvarno postoji, sa stvarnim učesnicima, sa stvarnim gostima. Učesnici BAR rijalitija će morati da rade i da od zaređenog i žive - da plate komunalije, stan, i da kupe hranu. Osim njihove borbe za 30.000 evra, takmičari će morati da postave Bar na noge jer je to potpuno novo mesto u centru grada, u Vlajkovicevoj 8. Njih 15 imaju zadatak da razrade posao, da privuku goste, animiraju ih svojim nastupom i svojim pićima, kao i da od BAR naprave najpoznatiji i najposećeniji kafić u gradu.

