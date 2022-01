DRAGOJEVIĆE ZNAM OD ROĐENJA! Davor Darmanović iz Bara otkriva sve: Dejan bi odavno otkačio Dalilu da nisu u RIJALITIJU!

Davora Darmanovića (33) znamo kao učesnika rijalitija "Bar", koji se emituje na Kurir televiziji, i dosad smo s njim pričali o raznim stvarima, koje su se uglavnom odnosile na njegovo učešće u šouu, kao i o simpatijama prema Kristini Stanković.

Ono što nismo znali o njemu jeste da je odrastao u komšiluku rijaliti zvezda Davida i Dejana Dragojevića i da se s njima družio od malih nogu. To je Darmanović otkrio u razgovoru za Kurir, a pričali smo i o drugim temama koje se tiču rijalitija "Bar". - Dragojeviće znam od rođenja, živeli smo u istoj ulici u Veterniku. Kao klinci smo se družili, znate kako je to u manjim mestima, igrali smo fudbal, žmurke, otkad se probudimo pa do spavanja bili smo zajedno. Dejan je i kao dete bio jako bistar, uvek je bilo situacija da kad ga zezaš, on ti tako odgovori da odlepiš! Ne možeš da nađeš način da mu uzvratiš rečima, tako je bilo... (smeh) Pa onda krenemo da ga ganjamo, a on pobegne u kuću kod sestre Suzane, ona je bila starija i čuvala ga je. S Davidom sam se više družio jer smo nas dvojica generacija.

Kad su postali poznati, jesu li se promenili?

- Ja ne živim u Veterniku skoro 15 godina pa taj period baš ne znam najbolje, ali koliko sam upućen, nisu. David je ranije trenirao fudbal i uvek je bio šmekerica, jedan od popularnijih momaka u Novom Sadu. Iskoristio je taj hajp (nagla popularnost, prim. aut.) oko Instagrama, ušao u "Parove", posle u "Zadrugu", ali nije se nešto promenio. Jedino što je sad još poznatiji, nije više popularan samo u selu nego svuda (smeh). A Deki je uvek bio zajebancija. Ni kad je postao momak nije zaboravio društvo.

Možda nije društvo, ali jeste porodicu kad je upoznao Dalilu i oženio se njom.

- Pa kao i 90 odsto ljudi... (smeh) Dešava se.

Kako su Dragojevići to podneli?

- Pa sigurno da nijednoj porodici nije lako, ipak se on njima dugo nije javljao, nisu pričali. Ja nisam pričao s Davidom o tome, kad se vidimo, ne pričamo o tome. Previše je to bolno da bih ga pitao, a kad se sretnemo, to je uvek nakratko i nije ni prilika za takve razgovore.

Jesi li viđao Aleksandru Subotić dok je živela kod Davida, ili Dalilu kad je dolazila dok je bila dobra s Dragojevićima?

- Aleksandru sam viđao posle raskida s Davidom jer je dolazila u lokal gde sam ja radio. A Dalilu baš slabo, viđao sam je odvojeno od Dejana, onako u gradu, spontano.

Kako komentarišeš ovaj haos između njih, video si pre ulaska u "Bar" da su se razveli?

- Meni je to neverovatna situacija. Znam Dejana ceo život i kad gledam sve to na TV, deluje mi zaprepašćujuće. Ja ne znam šta bih uradio da sam bio na Dejanovom mestu, ali znam da bi on drugačije postupio da mu se to desilo napolju. Sigurno!

Šta bi on uradio?

- Okrenuo bi se i ne bi više išao za njom. Ali pošto su tamo zatvoreni, pretpostavljam da zbog toga pokušava da se pomiri s Dalilom, drugačije su okolnosti.

Dosta ljudi komentariše da je to između njih sve dogovor.

- Nema šanse.

Misliš da zbog velikog novca nisu spremni da glume pred kamerama?

- Vidi, Deki je lud, ali nije toliko (smeh). Ne, ne, to nije moguće.

Šta se dešava između tebe i Kristine, da li je bilo nečeg između vas?

- Ništa nije bilo. Nismo imali ni poljubac, a kamoli nešto ozbiljnije. Nema tu emocija, ja ih nemam, govorim u svoje ime.

Da li ti se sviđa neka druga devojka u "Baru"?

- Sad ne. Sofija mi je bila okej u početku, ali sam skapirao da je ona polupana skroz.

Šta znači to polupana?

- Priča jedno, a radi deseto. Sad će sedeti s nama i ogovaraće Ivana, a onda će otići i ljubiće se s njim. Ja takve ne volim, ne može da mi se svidi takva osoba.

Ni njemu se ne dopada Davora najviše iritira Sanja Ko te najviše nervira u "Baru"? - Sanja. Ne možete da verujete kakva je to osoba. foto: Kurir Objasni nam, kakva je? - Ima momente gde sve mora oko nje da se vrti, za sve da se pita. Ako se neko zeza kroz priča, ona mora da se uključi. S druge strane, koliko god da te iznervira, ne možeš da budeš ljut na nju.Čudna situacija.

