IVAN SE PERE OD BEBE! ŠOK izjava stripera iz Valjeva o TRUDNOĆI Sofije Une: Evo kako je reagovao na pitanje o DETETU sa MISICOM!

Informacija da je Sofija Una Manić zatrudnela u rijalitiju "Bar" odjeknula je kao bomba, a sada se nba tu temu, za Kurir, oglasio i budući tata Ivan Nešković koji je svojom izjavom šokirao mnoge.

On je pokušao da se opere od odnosa sa Manićevom. Bez trunke empatije, kao iuz topa, Nešković je rekao da Una nije trudna, da je slagala i da je to njena karta za duži opstranak u rijalitiju.

Ovaj, u najmanju ruku, neljudski komentar Ivana iznenadio je mnoge, jer su gledaoci biliu u prilici da vide kako Ivan svako veče leže u krevet pored misice.

- Kakav tata, to je vrovatno neka igra, da bi se što duže opstalo u rijalitiju. Mi nismo imali seksualne odnose, to o čemu vi pričate... to je bila simulacija samo, to može lako da se napravi. Nema šanse da sam ja otac tog deteta, ja iskreno ne verujem ni da je trudna.

- Mi smo sada u korektnim odnosima, to je to od nas što se tiče rijalitija, ali to ne znači da napolju nećemo normalno komnunicirati. I njoj sam rekao da mi više nećemo biti u emotivnoj vcezi jer meni osobe poput nje ne odgovaraju. Mislim da je dvolična, ne sviđa mi se to što je i menbe pljuvala kod gostijhu bez razloga.

Kurir.rs

kurir.rs/ Ana Denda

