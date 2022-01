SVAĐE, LAŽI I TUČE OTPOČETKA: Misica misli da je TRUDNA sa Ivanom a on od nje krio važnu stvar! VEZA PROVINCIJALCA I BEOGRAĐANKE

Misica Una Sofija Manič (31) očajna je došla u Bar zbog sumnje da je u drugom stanju i da je mogući otac šest godina mlađi Ivan Nešković, s kojim je u turbulentnoj vezi od samog početka rijalitija Bar na Kurir televiziji.

Već na samom startu "Bara" su sevnule varnice između njih dvoje, a vrlo brzo su čak završili i zajedno u krevetu.

04:11 RAZMENJUJU NEŽNOSTI NA JASTUKU! Sofija Una i Ivan sve prisniji

Ivan nije mogao da odoli misici i pa uvukao u njen krevet dok je spavala već prvih nedelja od početka rijalitija.

Njihova veza, iako se na početku izgledala kao stabilna, od starta je bila burna, nekoliko puta su se svađali, raskidali i mirili se, a nju je posebno pogodilo što joj nije odmah na početku zabavljanja otkrio da je razveden i da ima dete.

Ivan ima kratak fitilj, pa su svađe bile neminovne između njih, a ni Sofija Una ima britak jezik.

foto: Kurir

Misici je nekoliko puta zasmetalo što je dečko ne brani kada je drugi takmičari napadaju, čak je jednom prilikom i nasrnula na njega zbog toga. Sofija je čak i komentarisala da Ivan nije njen nivo jer je striper, a nazvala ga je i ološom.

S druge strane i mladi barmer smatra da njih dvoje ipak ne treba da budu zajedno, već isključivo da ostanu prijatelji. Nema baš lepo mišljenje o Sofiji i nervira ga njeno ponašanje prema njemu.

- Ona baš ima taj momenat da potencira da je iz Beograda. Ono što mene nervira je što je u jednom trenutku pozitivna i super kada je sa mnom, a kada smo razdvojeni ona ogovara i priča stvarno ružne stvari o meni ljudima - rekao je Ivan.

foto: Printscreen

Misica je posumnjala da je trudna i to sa Ivanom, a on je pre par dana prokomentarisao da su onu u prijateljskim odnosima i da između njih više nema ništa.

- Mi smo u najboljem prijateljskom odnosu. Pre neki dan smo se dogovorili da između nas nema nikakve veze sem drugarske, tako da uveče mi legnemo, ja imam osobu koju zagrlim i pored koje zaspim i baš nam je lepo.

foto: Printscreen

- Zato što meni ne odgovaraju neke stvari kod nje i nema potrebe da ulazimo u rasprave i svađe. Njoj tako isto i kod mene. Zato je najbolje da budemo drugari i tako će biti do kraja. U to sam ubeđen.

Kako je njena mama ranije rekla za Kurir, ona ne bi imala ništa protiv da se njena ćerka ostvari kao majka i da joj zet bude Ivan, iako baš nema lepo mišljenje o njumu.

foto: Printscreen

- On je dečko iz provincije, malo je mačo. Lep je i simpatičan dečko, verovatno ju je to i privuklo. S druge strane, mlada krv... Da su u spoljnom svetu, da nisu zatvoreni, možda bi je privukao, ali nakratko. Mislim da ne bi opstali na duge staze.

- Ako njoj odgovara, nemam ništa protiv! Nikada se nisam mešala u njene odluke. Neka je ona srećna, meni je to najvažnije. Iskreno, volela bih da se Una Sofija ostvari kao majka i da se to dogodi dok još mogu da joj i ja pomognem. A ako se na taj korak odluči s njim, nemam ništa protiv - kaže nam Milena.

Ono što se Uninoj mami nije svidelo kod zeta je njegov kratak fitilj.

- To što ima kratak fitilj. To nije primereno. Ne zameram mu, bio je vidno iznerviran, ali svakako to bi trebalo da se kontroliše. Ta karakteristika je meni jako ružna. Ja sam imala idealnu porodicu, i moje dete isto. On je zapravo njena sušta suprotnost! To ju je i privuklo kod njega.

Ostaje da vidimo kako će Nešković reagovati kada čuje za njenu navodnu trudnoću.

00:16 Misica Sofija Una roni suze u Baru!