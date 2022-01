SOFIJA UNA BILA UDATA ZA DIPLOMATU! Evo ko je POLITIČAR sa kojim je misica bila u BRAKU

Sofina Una Manić prolazi kroz težak period, jer postoji sumnja da je u rijalitiju "Bar" ostala u drugom stanju s Ivanom Neškovićem. Iako njen cimer kategorički tvrdi da dete nije njegovo, jer seksa nije bilo, već samo simuliranje odnosa, mnogi veruju da on izbegava odgovornost.

I misica neće da govori o odnosu s Ivanom i njegovim tvrdnjama, pa su se zbog toga mnogi zapitali da li je možda trudna ušla u rijaliti. Ali, postavilo se i pitanje s kim je mogla da ostane u drugom stanju, jer, kako nam je otrkila njena mama, ona nije imala ozbiljnu vezu već neko vreme. Zbog toga su počela nagađanja da je možda u pitanju njen bivši suprug, s kojim je ostala u dobrim odnosima, a o kome ona ne želi da priča.

Ivana je priznala da iza sebe ima dva braka, s prvim mužem nije u kontaktu, dok se s drugim rastala na miran način. Ali, o kome se radi ne želi da priča, jedino što je rekla dok je gostovala u emisiji "kontra šou" na Kurir televiziji da je u pitanju mladi političar.

Nama je to bilo dovoljno da se raspitamo, pa smo saznali da je u pitanju tridesetsedmogodipnji Jovan Jokić, koji se bavi diplomatijom. On nije poznat javnosti, jer ne želi da bude medijski eksponiran. Njih dvoje, saznajemo, zabavljali su se 12 godina, a u braku su proveli devet godina. Rastali su se pre dve.

- Mnogo mi je žao zbog svega što Sofija Una prolazi sa Ivanom, ona na to nije navikla. Do pre oko dve godine bila je u braku sa Jovanom, ostali su u dobrim odnosima. On nije podržavao njen ulazak u rijaliti, zato nikada ne spominje njegovo ime. Koliko ja znam neki njihov dogovor je da ga ni Una ni njena majka ne spominju, jer on ne želi da se eksponira - započeo je priču naš dobro obavešteni izvor.

On kaže da u njihovom braku nije bilo skandala, kao ni prilikom razvoda. - Bilo im je lepo u braku, lepo su se slagali, Jovan ju je svuda vodio sa sobom, pratila ga je na svakom putovanju. Taj brak se završio, a ja verujem da je došlo do prezasićenosti. Znam da je ona o Jovanu pričala sve najlepše i pre ulaska u "Bar", ostali su u korektnim odnosima. On je pametan dečko, završio je Ekonomski fakultet i diplomatiju. Iskren da budem, meni je žao što su se razveli, bili su lep par, on ima 37 godina, ona 31, bili su i po godinama približni - zaključio je naš izvor.

