MASTERMAJND SA ONLI FENSA: Ksenija je tata-mata za rijaliti! Posvađala Unu i stripera, zavela Damira i tatu Darka! Ko je sledeći?

Čim je ušla u rijaliti "Bar" Ksenija Kranjec iz Slovenije napravila je pometnju među učesnicima. Osim atraktivnog fizičkog izgleda kojim je skrenula pažnju na sebe, Slovenka je od samog starta zavrtela igru i ušla u svađe sa mnogim cimerima.

I dok je uglavnom sa ženama imala probleme u komunikaciji, Kranjecova je pokazala da joj sa muškarcima mnogo lakše ide, pa je zavela već nekoliko učesnika.

Upravo zato je Ksenija dobila titulu mastermajnda sa Onlyfansa, sajta za odrasle, na kojem je takođe jako popularna i na kome zarađuje pozamašne svote novca objavljujući provokativni sadržaj.

Njen prvi cilj bio je da razdvoji misicu Sofiju Unu Manić od Ivana Neškovića, a nije joj dugo trebalo da uspe da ga zavede. Najpre je sve počelo jednostavnom taktikom - bezazlenim ćaskanjem i namigivanjem striperu, a ubrzo ga je "prebacila" u svoj krevet.

Tada su i počele prve trzavice između Ivana i misice, što je Slovenka uz osmeh ispratila, provocirajući cimerku. Usledila je i prva svađa sa Sofijom Unom, koja joj je zamerila što je razdvaja od stripera, a sukob umalo nije eskalirao u fizički.

- Ajde udari me. Svakog dana ću da mazim, pazim i ljubim Ivana - rekla joj je tada Kranjecova.

Iako je nastavila da neguje odnos sa Neškovićem, Ksenija je ubrzo ocenila da je Damir Tepavac jedan od omiljenih likova, pa je bacila oko i na njega. I sa njim je imala taktiku i uspela da mu se uvuče pod kožu, a nedavno su završili i na romantičnom ručku. Mada je tvrdila da je u pitanju samo prijateljstvo, svi su primetili njihova intimna druženja - masaže, ali i poljubac, kao i češkanje u krevetu.

Međutim, ubrzo je digla ruke od ovog učesnika i distancirala se od njega, a gledoci misle da je shvatila da joj je on glavna konkurencija.

U međuvremenu je uspela da se posvađa sa Majom Kovačević, sa kojom se gađala lampama po stanu, a kada je Hrvatica diskvalifikovana, Ksenija se povukla. Ali, samo na kratko!

U emisiji "Puls Bara" Slovenka je priznala da joj se dopada novi učesnik Darko Vadlja, otac Svena Vadlje. Kaže da su simpatije obostrane i da može sebe da zamisli pored jednog takvog muškarca od dva metra.

- Odmah mi se dopao na prvu i podseća me na bivšeg. Puno se smeje, kao bebica je kad progovori. Primetila sam da me gleda, ali kad ja pogledam u njega, on odmah skrene pogled - otkrila je Ksenija.

Da li je i to samo još jedna njena taktika, kao i ko je sledeći na njenom tapetu, ostaje da vidimo u narednom periodu. Sasvim je sigurno da Ksenija zna da igra rijaliti i da uvek bude u prvom planu, što i ne čudi, jer ima puno iskustva u ovakvom tipu formata.

Naime, Kranjecova je pre nekoliko godina učestvovala u "Parovima" gde je bila u vezi sa Nikolom Lakićem i sa njim je javno vodila ljubav. Poznata je i po histeričnim ispadima, svađama, kao i po tome da voli da popije, zbog čega se jednom prilikom potukla s Jelenom Krunić. Na žurkama u rijalitiju je uvek bila vrlo slobodna i provokativna, a sebe opisuje kao druželjubivu i otvorenu devojku.

Ipak, kaže da ne voli žene i da se u njihovom prisustvu oseća ugroženo. Inače, Slovenka je svojevremeno učestvovala i u "Farmi" u Sloveniji, ali je odatle pobegla i nije se vraćala.

