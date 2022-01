ALEKSA IZ BARA SE POKAJAO: Ljubio sam se s muškarcem, ali ipak volim samo žene! ŠOK INTERVJU

Aleksa Barudanov je od trenutka ulaska u "Bar" na meti pripadnica ženskog pola. Prvo veče po dolasku zbližio se s Kristinom Stanković i Dejanom Deletić, a pao je i poljubac s Markom Tošićem, za koji sad tvrdi da ga se ne seća. Ipak, poslednjih nekoliko dana raspoloženje mu je naglo opalo, pa nam objašnjava zašto je tako i u čemu je problem.

foto: Printscreen

- Nešto sam pao u poslednje vreme, verovatno mi je organizam odreagovao na neke svađe i konflikte između ljudi u prethodnih nekoliko dana jer nisam navikao na to. Kod mene u kući je mirno, toga nema, tako da je to verovatno nesnosna reakcija. Shvatio sam to i sam, ali biću bolje. Sad sam izabran za vođu, tako da mi neće biti dosadno.

Ti si već danima u četvorouglu između Dejane, Kristine i Sanje. Ko ti se najviše dopada od njih?

- Dejana. Nisam zaljubljen u nju, niti planiram da se zaljubim, ali mi odgovora njena energija. Od prvog trenutka je ostavila najlepši utisak na mene - i kao osoba i po karakteru. S njom bih mogao da budem i u spoljnom svetu, to bi bila prava borba titana.

Sa Sanjom si napravio haos, do nas su došle priče da si bio zaljubljen u nju i pre "Bara". Kakva osećanja gajiš prema njoj?

- Sanju sam upoznao tokom karantina pred ulazak u "Bar". Tamo je počela naša sprdnja, meni se svidela njena energija i otkačenost. Fizički nikako nije moj tip. Još tada sam joj rekao da treba da bude sa mnom i da bi posle našeg seksa odmah postala strejt. Sada se samo to nastavilo ovde, rekla mi je da sam nebitan i da je ne zanimam, ali meni je sve to izazov. S njom ne bih mogao da imam bilo kakav emotivan odnos, sve je to zaje*ancija.

foto: Printscreen/Rijaliti Bar

A kako se Sanja ljubi?

- Sviđa mi se, ali mislim da to više nećemo da radimo, jer hoću da vidim na čemu sam s Dejanom. Krivo mi je da pravim debile od njih tri, posle sam video šta sam uradio. Sad imamo distancu.

Kristinu znaš odranije. Da li ste imali odnose?

- Znamo se. Samo smo se ljubili. Ne mora uvek nužno da bude seksa da bi mi se neko svideo.

Muškarci u rijalitiju te hejtuju. Zašto?

- Primetio sam to i ja, ali ne znam razlog. Primetio sam da me Davor ne gotivi, verovatno zbog mog odnosa sa Kristinom, koja mu se sviđa. Za njega sam siguran. Nemam kontakte s njima, ali ja ni napolju nemam mnogo muških prijatelja. Damir se potpuno preokrenuo zbog Ksenije, odlepio je za njom.

foto: Printscreen

U "Baru" se spekuliše da si biseksualac, i to najviše zbog poljubaca koje si imao s Markom.

- To nema veze sa istinom, ja volim samo žene, ni po cenu pobede u rijalitiju ne bih mogao da imam seks s muškarcem. Tih poljubaca s njim, ako ih je i bilo, ne sećam se, moguće je, ali imam crnu rupu zbog pijanstva, bio sam preterao. Marka je ta priča da je gej povredila, morao je da se pravda mami zbog toga što je ona razočarana u njegovo ponašanje. To je bilo njegovo zezanje, on mi je samo okrenuo glavu, pa je ispalo da smo se ljubili. Ja nemam problem s tim, jer znam ko sam, kao i svi moji bližnji.

Ko se bolje ljubi - Sanja ili Marko?

- Ako sam se ljubio s Markom, toga se ne sećam, tako da je Sanja bolja, ipak volim samo žene.

Priznao si i da si snimao svoj seks, da si probao i grupnjake s društvom?

- Jesam, ali s pristankom i mojim telefonom. Bilo je tu više ljudi u društvu. Eksperimentisali smo, ali sam sve obrisao pre ulaska u "Bar" kako ti snimci ne bi procurili u javnost.

Ko je po tebi pobednik?

- Neko od muškaraca.

foto: Printscreen

