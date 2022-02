JA BIH PRE SVE POLUPALA DA MI NEKO DIRA DETE! Pevačica navela da razume Darka i da bi ona bila MNOGO GORA

Darko je imao izlive besa zbog toga što je Davor napao Svena, uz to bio je ljut i na Sanju koja je od njihovog ulaska imala komentare na Svenovo vraćanje u rijaliti.

Pevačica Ana Bebić je navela da ga razume i misli da bi ona bila mnogo gora da joj neko dira dete.

- Meni je ovo čak i okej, bolje odma tako da izbacuje iz sebe nego da se skuplja jer bi u jednom trenutku samo pukao. Mislim da tek sada shvatam taj problem, da diraju mog sina i ja bih bila vrlo kritična. Verovatno bi pre lupala ne bih baš samo psovala, ali bi bila veoma interesantna za kamere - rekla je Ana.

Astrolog Stefan Dragojlović je istakao da je Darko takav, vodi se emocijama i ne može da ih drži pod kontrolom.

- On je jedna 2 numerološki, a ona vlada dušom, emocijama. On ne može da drži svoje emocije pod kontrolom i ako ga neko izbaci iz takta on će pokazati najgoru sliku sebe - rekao je Stefan.

