IMA DA ME SLUŠAŠ ŠTA PRIČAM GLUPAČO GLUPA! Ivan brutalno izvređao Kseniju, pa je grlio LJUBAV ILI TOKSIČNA VEZA, PROCENITE SAMI

Ksenija i Ivan su ponovo u svađi, a u Baru se strasti ne smiruju. Ona ide kroz stan i konstantno priča da je ostavi na miru.

- Mnogo sam smorena i pada mi energija - rekla je Ksenija i dodala je kako kje on konstantno vređa.

foto: Kurir televizija

- Vređa me to što me konstantno ponižavaš i upoređuješ sa drugim devojkama. I pusti me ja sa tobom ne pričam.

A onda je Ivan počeo da se svlači i da se nabija Kseniji u facu, dok je ona obuvala patike. Čini se da Ivan ima poriv da se svađa i da izaziva Kseniju.

foto: Kurir televizija

- Takođe je i za mene poniženje, glupačo glupa to što radiš. Ima da me slušaš šta pričam - nije prestajao Ivan da vređa Kseniju u stanu.

- Mogu da mu budem prijatelj, ali što se tiče ljubavnog odnosa sve ćemo da prekinemo - rekla je KSenija, a potom se zagrlila sa Ivanom, dok se u pozadini čula pesma Petra Graša "Ako te pitaju, moja ljubavi".

foto: Kurir televizija

I čini se da su se pomirtili, bar do neke nove svađe.

foto: Promo

foto: Promo

Kurir.rs

