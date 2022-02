NE KAJE SE! Kristina iz Bara: Dečko sa kojim sam IZGUBILA NEVINOST oženio se MOJOM SESTROM! ŠOK!

Kristina Stanković, učesnica rijalitija "Bar" koji se emituje na Kurir televiziji, priznala je za naš list da je nevinost izgubila sa dečkom koji je sada u braku sa njenom sestrom. Ona je iskreno ispričala kako se njihov odnos odvijao, ali i priznala da je ona tu vezu krila od svoje porodice jer je njen sadašnji zet stariji od nje 10 godina.

Tajanstvena

Veruje da njena sestra još uvek ne zna da je ona bila u vezi s njenim sadašnjim suprugom samo par meseci pre nego što je zatrudnela. Aktraktivna plavuša ističe da se ne kaje što je sestri prećutala takvu informaciju jer njih dve nisu bliske.

- Ne želim da pričam o tome i otkrivam ime tog dečka i sestre, ako vas zanima saznajte. To je bilo davno, ja sam imala 17 godina, a on je bio prvi dečko sa kojim sam imala seksualne odnose. Moja rođena braća su se družila sa njim, tako sam ga ja upoznala. Mi smo bili u kombinaciji, nekoj tajnoj vezi za koju niko nije znao. Nisam želela da se za to pročuje jer je on deset godina stariji od mene. Mi smo se razišli i nakon nekog vremena smo se videli na nekoj proslavi. Celo to veče on mi je prilazio, ali je išao i kod moje sestre. Tada sam ja videla da između njih postoji nešto i pitala sam ga: "Je li, ti si izgleda zaboravio da je ona meni sestra?! ", a on je u tom trenutku prebledeo. Ona je brzo posle toga rekla da je trudna sa njim i oni su se venčali - ispričala je Kristina, koja je pokušavala da skrene sa teme, a onda priznala zbog čega se nije pojavila na sestrinom venčanju.

Krili se

- Ne, naravno da nisam bila na venčanju. Šta ću ja tamo? Dobila sam pozivnicu, sestra me zvala, ali su otišli samo moji roditelji. Nisam imala potrebu nikome da objašnjavam što neću da idem. Mislim da moja sestra ne zna za našu vezu, moji roditelji sigurno nisu upućeni. Najviše sam to krila od rođene braće koja su me i upoznala sa njim, jer da su oni saznali, ja bih visila negde - zaključila je Kristina.

