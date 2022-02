VODITELJKA UŠLA U STAN I SAOPŠTILA IZNENAĐENJE! Davor je izabran za najomiljeniju osobu, a ONA JE NOMINOVANA! VASIĆI IMAJU ZADATAK

Posle napornog i burnog dana za barovce, večeras se uključujemo uživo da vidimo šta oni to rade.

Na ovom linku OVDE možete uživo pratiti rijaliti Bar!

foto: Kurir televizija

Za sada je izvesno da su se Vasići u Baru snašli odlično. Rada je razvila lepo prijateljstvo sa Darkom Vadljom, koji ima problema sa sinom, pa ga i kao majka šestoro dece odlično razume oko problema koje ima u roditeljstvu i vaspitavanju svog sina.

A barovci su večeras učestvovali u nominacijama, došla je voditeljka i dugo pričala sa njima o svemu.

foto: Kurir televizija

Rada uveliko planira žurke koje treba da se dese ovog vikenda, a zadovoljna je svima.

foto: Kurir televizija

Darko je vođa ove nedelje i do sada se odlično pokazao, a oduševio je čak i Sanju Jakšić, koja je preko noći promenila mišljenje o njemu.

Za vikend se planiraju neviđene žurke, menadžer Bara je i dalje odsutan, ali za sada su barovci odlični u ovonedeljnim zadacima.

USLEDILE SU NOMINACIJE

Za Darka, pošto je favort, barovci ne mogu da glasaju. Takođe, ne mogu da glasaju za Svena, jer je favorit publike. A Sven je veoma radostan bio.

Aleksa je prvi dobio minus, a potom i su i Kristina i Ivan dobili minuse, kao i Stanislava. Kristina je glasala za Ivana.

Ksenija se posvađala sa Darkom.

- Ti si monstrum - rekao je Darko Kseniji, na šta mu ona nije ostala dužna i uzvratila.

Potom je Darko nominovao Kseniju, jer je odbila zadatak i smanjila nagradu za 1.000 evra. A potom je i Sven Kseniji dao minus. Aleksa je glasao za Sanju. Stanislava se javila video linkom, te je glasala za Kseniju. zato što je glavna nagrada smanjena zbog nje.

I tako je Ksenija postala prva nominovana.

Ivan i Davor dobili su pluseve. Darko, ovonedeljni vođa, dao je Aleksi plus. Ivan je Davoru dao plus. Aleksa je Ivanu dao plus. Kristina je Davoru dala plus. A onda se u program uključila Stanislava i plus dala Dejani. A Davor je dao plus Kristini.

Tako je Davor izabran kao omiljeni barovac.

Usledilo je novo iznenađenje. Ovo je jedini put kada omiljeni neće slati na vruću stolicu. A iznenađenje je da Rade i Rada biraju drugog nominovanog. I oni će sutra izabrati drugog nominovanog.

Pozivamo sve da svrate i borave u "Baru" i sami se upoznaju sa takmičarima i uživaju u atmosferi u Vlajkovićevoj 8!

Pratite i Puls Bara koji vas čeka svakog radnog dana u 13:10 na Kurir televiziji, ukoliko propustite epizodu reprizu Puls Bara možete gledati u 22 časa.

foto: Promo

BAR je pravi rijaliti, jer je zasnovan na baru koji stvarno postoji, sa stvarnim učesnicima, sa stvarnim gostima. Učesnici BAR rijalitija će morati da rade i da od zaređenog i žive - da plate komunalije, stan, i da kupe hranu.

foto: Promo

Osim njihove borbe za 30.000 evra, takmičari će morati da postave Bar na noge jer je to potpuno novo mesto u centru grada, u Vlajkovicevoj 8. Njih 15-oro imaju zadatak da razrade posao, da privuku goste, animiraju ih svojim nastupom i svojim pićima, kao i da od BAR-a naprave najpoznatiji i najposećeniji kafić u gradu.

Zaprati BAR rijaliti na društvenim mrežama Instagram, Facebook i YouTube.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs

Bonus video:

31:54 NOMINACIJE! Njih troje idu na VRELU STOLICU! U Baru nikad napetije (EP 41 DEO2)