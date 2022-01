OVO NISTE ZNALI O S*KSI TATI IZ BARA: Darko Vadlja igrao GLADIJATORA u hrvatskom šou! A ovako mu izgleda žena (FOTO)

Produkcija rijalitija "Bar" u poslednjih nekoliko nedelja priredila je, kako učesnicima, tako i gledaocima, veliki broj iznenađenja uvodeći nove učesnike u šou. Najjači utisak ostavio je ulazak Darka Vadlje, oca Svena Vadlje, sa kojim je zajedno ušao u rijaliti.

Čim su ga ugledale u lokalu, učesnice "Bara" odlepile su za zgodnim tatom. Ali, nisu jedine! Pre dve godine, Darko Vadlja oduševio je i producentkinju hrvatskog šoua "Tvoje lice zvuči poznato". Poput priča iz holivudskih filmova, Vadlja je u studio došao kako bi servisirao aparat za kafu, kada je sasvim slučajno primećen. Tada je dobio svoju prvu ulogu na televiziji.

- Bavim se servisom i punjenjem samoposlužnih aparata za kafu. Ja sam bio tu i obavljao svoj posao, kada me je kontaktirala jedna žena iz produkcije - rekao je Darko za kamere televizije na kojoj se emitovao šou, a producentkinja je objasnila da je bila oduševljena njegovim izgledom.

- Ja većeg čoveka nisam videla u životu. Pitali smo ga da li bi nastupio, rekli smo mu da će biti nag i ofarban. On je rekao: "okej, samo da ne diramo bradu" - ispričala je producentkinja.

Darko se tada našao rame uz rame sa pevačicom Lanom Klingor koja je pevala pesmu Tine Tarner "Hero". On je bio glavni čovek u postavi i našao se u ulozi gladijatora.

Kada se pojavio polugo u šouu, Darko je pobrao simpatije publike, posebno žena koje su odlepile za njim. Ubrzo je dobio veliki broj pratilaca na Instagramu i razne nepristojne ponude, o čemu je i sam pričao.

Zato i ne čudi što su naše barovke zaskočile novog cimera čim su ga ugledale u baru i počele da se bore za njegovu naklonost.

Prva mu je prišla Sofija Una Manić, koja se ljubazno upoznala s njim i sve vreme mu se smeškala.

- Mnogo liči na mog prvog bivšeg muža. To je ta građa, visina, boja očiju - rekla je ona kroz smeh kasnije, očigledno dajući do znanja svima da joj se Darko jako dopao.

Ni Kristina Stanković se nije suzdržavala, već je uz uzdahe komentarisala Vadlju.

- Meni nije jasno kako je on Svenov tata. Iskreno. Onakav frajer... Šta se desilo sa Svenom? Šteta što tata nikada neće biti moj. Ali dobro bi se kolo zavrtelo, jer Sven me mrzi, ispunjavam prvi i osnovni preduslov dobre maćehe. Kad te dete mrzi, to je to. Dobitna kombinacija - smejući se otkrila je ona.

Čak ni Sanja Jakšić, koja voli žene, nije bila ravnodušna na ovog frajera.

- Mnogo je gotivan. Pogotovo što mi je držao ruku minut i po. Nije hteo da me pusti...

Ksenija Kranjec je odmah bacila oko na Svenovog tatu, pa je pitala njegovog sina da li ima mamu.

- Ima mamu. Oženjen je, svi su živi - odgovorio je Sven.

Slovenka je odmah predložila da Darko spava u njenom krevetu.

- Samo ja imam slobodan krevet. Je l moguće da ću imati seks u ovom rijalitiju? - pitala se Kristina, dok joj je Vadlja mlađi objašnjavao da neće.

Inače, Darko je oduvek bio sportski tip, vodi računa o svom izgledu, a kako saznajemo, trčao je 12 sati ultramaraton na Adi Ciganliji, kao i Trku samoprevazilaženja na Kalemegdanu, koja je trajala 24 sata.

Vadlja je ispunio želju svom sinu da s njim dođe u rijaliti "Bar". Zbog toga je napravio pauzu u svom radu. Zaposlen je u kovid laboratoriji u Austriji kao pripravnik, a jedini uslov je bilo znanje engleskog jezika. Darko je posao prihvatio, iako mu je bilo čudno jer je uslov uglavnom znanje nemačkog jezika. Tamo mu dosta pomaže izvesna Nermina, koja je poreklom iz Crne Gore, a koja je glavna u toj laboratoriji.

Njegov posao je pripremanje uzoraka za sistem baze, koji dalje idu na obradu. Svenov tata je završio srednju trgovačku školu. Od 14 godine se bavio amaterskim biciklizmom, i to je trajalo do 1997, kada je počeo da radi u sportskom skladištu, gde je unapredio svoje znanje. Ceo radni vek mu je vezan za sport, osim kada je sedam godina radio u jednom kazinu kao operater video-nadzora. Uvek se trudi da da najbolje od sebe, tvrdi da je dobar i da može mnogo da trpi, ali da nepravda može da ga izritira da poludi, kao i kada ga neko pravi budalom. Ističe često da je jugonostalgičar.

Sa sinom Svenom, priznaje, može da ima mnogo bolji odnos, ali je i trenutni zadovoljavajući. Problem je što Sven mnogo toga radi na svoju ruku i ne shvata da je roditelj svom detetu najbolji prijatelj i da nekada treba da ga posluša. Ipak, svestan je da je to period odrastanja, jer je i sam bio takav u tim godinama, i čvrsto veruje da će njihov odnos biti fantastičan kada Vadlja mlađi izađe iz trenutne faze.

