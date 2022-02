PONOVO ODVALILA! Posle konja, gorile, kamile rumunske Rada opet briljirala! Svi popadali u nesvest od smeha KADA SU ČULI OVO!

Rada i Rade Vasić ne prestaju da izazivaju pažnju. Ovoga puta zvali su ljude na žurku u Bar. Mnogi su stali da se slikaju sa njima, ali posebno je, izgleda, među Srbima poznata Rada.

Koga god da su zaustavili oni su pitali da se slikaju sa Radom, na šta je Rada vrlo rado i sa osmehom pristala. Rade i Rada imali su zadatak da podele pozivnice za Bar i odlično su se snašli u tome.

foto: Kurir Televizija

A onda je Radi zasmetalo što je Rade pozivnice delio samo starijim gospođama i gospodi, te je tako zaustavio jednog čoveka strednji godina, koji je verovatno bio sa unukom i dao mu pozivnicu.

- Pa neće ti on dođe, vidiš da ima decu i unučiće - rekla je kao iz topa Rada Radetu.

foto: Damir Dervišagić, Printscreen/Rijaliti Bar

Onda je Rada dala izjavu, na koju je retko ko mogao da se ne nasmeje.

- Pa primetila sam da on sve zove starije gospođe, treba malo mlađe da zove. Da se podmladi to, a on zove stare osobe da vidi nešto i onda nađe nešto da mrka, ali slabo će da mrka - rekla je Rada.

foto: Kurir Televizija

Podsetimo, Rada Vasić, je stekla veliku popularnost učešćem u rijaliti programima. Ona je bila učesnik rijalitija, a njene izjave su nasmejale sve do suza i obišle region.

foto: Promo

Ono po čemu svi znaju radu jeste njena izjava "Rumunska kamila" na osnovu koje su nastali mnogi skečevi i pesme.

foto: Promo

