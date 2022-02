POLJUBIO, PA ZAPLAKAO! Aleksino zavođenje DOŠLO GLAVE, osećaj krivice ga potpuno slomio

Aleksa je tokom žurke u Baru pokazao svoje zavodničke moći i zaveo jednu od gošći. Mada ovaj put ga je uhvatila krivica pa je i zaplakao.

Naime, on je tu gošću poljubio ali je nedugo zatim izašao i počeo da plače. Ni to nije dugo trajalo pa se vratio gošći i poljubio je. Mada sve mu se vratilo pa je opet izašao plačući.

foto: Kurir televizija

Sven mu je nakon toga prišao i probao da ga uteši.

- Idi sad kod Dejane izvini joj se i reci kako ćeš se pomeriti iz njenog kreveta. Doći ćeš kod mene da spavaš. Onda za dva dana će proći i u nedelju se vrati kod nje, ja ti kažem primiće te - rekao je Sven.

- Brate, stvarno to nisam očekivao. Poljubila me je i nisam to očekivao - rekao je Aleksa.

- Ona je tebe poljubila? Odlično, hajde sa mnom - rekao je Sven.

- Ne mogu, znaš da ne mogu. Sramota me je - rekao je Aleksa.

1 / 4 Foto: Kurir televizija

Podsetimo, Aleksa i Dejana su tek nedavno izgladili odnose. On je priznao da je zaljubljen u Dejanu Deletić, mada je ona do sada htela sa njim prijateljski odnos.

foto: Promo

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs

Bonus video:

00:46 Haos u Baru! Barovci se rasplakali, a potom napravili pravi KARAMBOL