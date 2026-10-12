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Direktor crnogorske Uprave policije Lazar Šćepanović saopštio je danas da su međunarodno traženi Nikola Drecun, Andrej Tanaskovski i Miloš Medenica zajedno boravili u jednom od štek-stanova u Herceg Novom, u kojem je pronađen arsenal oružja.

Policija sumnja da su N.Z. i V.L. pružali logističku podršku i pomagali u skrivanju Andreju Tanaskovskom, Nikoli Drecunu i Milošu Medenici.

- U nastavku aktivnosti koje su krajem jula ove godine preduzete u odnosu na visokorizične organizovane kriminalne grupe, a koje su rezultirale: lišenjem slobode državljanina Republike Severne Makedonije Andreja Tanaskovskog za kojim je bila raspisana međunarodna poternica zbog krivičnog dela ubistvo u pokušaju, nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i falsifikovanje isprava, a potom lišenje slobode još tri lica - N. M. iz Nikšića, kao i N. T. (49) i S. S. (40) iz Herceg Novog - te lociranjem štek-stanova u Herceg Novom, u kojima su pronađeni arsenal vatrenog oružja, uključujući snajperske i automatske puške, ručni raketni bacač granata, silikonska maska, municija i eksplozivna sredstva, i drugo vatreno oružje, sumnjamo da smo osujetili namere kriminalnih struktura, i sprečili izvršenje teških krivičnih dela i direktno doprineli očuvanju stabilnosti - saopšteno je danas.

1/4 Vidi galeriju Andrej Tanaskovski Foto: Screenshot, Uprava policije Crne Gore

U daljim policijsko-tužilačkim aktivnostima identifikovana su i procesuirana ranije poznata, kao i nova lica, članovi iste visokorizične organizovane kriminalne grupe, među kojima je, kako je saopšteno Tanaskovski koji se inače sumnjiči da je pokušao da ubije visokopozicioniranog pripadnika škaljarskog klana Marka Ljubišu Kana prošlog leta, zatim N. Z. (29) iz Herceg Novog V. L. (23) iz Herceg Novog kao i Nikola Drecun (33), međunarodno traženo lice osumnjičeno za izvršenje najtežih krivičnih dela.

Šćepanović je kazao da postoji osnovana sumnja da su navedeni izvršili krivična dela čija je nadležnosti zasnovana za sada u Višem državnom tužilaštvu.

- Sumnja se da su N. Z. i V. L., koji se nalaze u pritvoru zbog sumnje da su izvršili krivična dela usmerena protiv policijskih službenika, i nad kojima su sprovodili mere kontranadzora, pružali logističku podršku i pomagali u skrivanju međunarodno traženim licima Andreju Tanaskovskom, Nikoli Drecunu i Milošu Medenici, koji su zajedno boravili u jednom od otkrivenih štek-stanova u kojem je pronađen arsenal oružja, te pružali podršku drugim članovima OKG - rekao je Šćepanović.

Lazar Šćepanović Foto: Printscreen/RTCG

On je kazao da Uprava policije osnovano sumnja da delovanjem članova OKG, među kojima se nalaze i identifikovani, a koja je usmjerena na izvršenje krivičnih dela protiv života i tela, kao i zloupotreba droga, aktivnosti dodatno usmeravaju i na hibridno delovanje, plasiranje dezinformacija, sprovođenje propagande, ličnu diskreditaciju nosilaca ključnih funkcija u borbi protiv kriminala, kao i na stvaranje osećaja nesigurnosti i nepoverenja javnosti u institucije sistema.

- Prema operativnim i obaveštajnim saznanjima, ove aktivnosti koordinira visokopozicionirani član jedne OKG za kojim je raspisana međunarodna poternica, a koji je u kriminalnim aktivnostima povezan sa pripadnicima različitih interesnih struktura, profesija i grupa - saopšteno je danas na konferenciji.

Miloš Medenica Foto: Printskrin X

Direktor policije Lazar Šćepanović naveo je i da u ovom trenutku ne može javnosti saopštiti više detalja, ali je otkrio da će policijske aktivnosti biti usmerene na sveobuhvatno sprovođenje izviđajnih mera i radnji, preciznu identifikaciju svih povezanih lica, kao i lica koja, posredstvom međunarodno traženog lica Miloša Medenice, organizuju i plasiraju maliciozne i lažne informacije s ciljem diskreditacije nosilaca najviših funkcija.