CEO DAN PIO U KAFANI, PA UBIO TROJE! DRUGOVI POKUŠALI DA GA ZAUSTAVE: Novi detalji stravične nesreće u Nišu

Stojan N. (30) iz Niša, koji je u nedelju u Knjaževačkoj ulici u Nišu izazvao saobraćajnu nesreću u kojoj je poginulo troje ljudi, vozio je sa 1,98 promila alkohola u krvi!



Kako saznajemo, Stojan je satima bio u kafani, gde je proslavljao odlazak prijatelja na rad u Slovačku, a pored upozorenja drugova da ne seda pijan za volan, on je to ipak učinio i izazvao tragediju.

foto: M.M.



Stojan je vozeći „opel astru“ velikom brzinom prešao na desnu stranu kolovoza, pokupio biciklistu Svetislava Tonića (83) i ubio ga na licu mesta, a zatim udario u Milicu Petrović (27) i njenu sestru Mariju (24), koje su se nalazile na autobuskom stajalištu. Oni su od siline udarca uleteli u izlog obližnje prodavnice. Milica je ubrzo umrla u bolnici, dok je Marija preminula u utorak ujutru. Stojan je zadržan u bolnici zbog preloma lobanje i hematoma na glavi, dok je njegov suvozač Dušan Živanović pušten kući.



Teško pijanstvo



- Neposredno pre tragedije on je veći deo dana s društvom bio u kafani. Odlučio je da vozi, bez obzira na njihove molbe da to ne čini jer su primetili da to nije u stanju. Alkotestiranje je pokazalo da je u krvi imao 1,98 promila alkohola, što se smatra stanjem teškog pijanstva koje vozača čini potpuno nepodobnim za upravljanje vozilom - kaže izvor Kurira.



Majka suvozača Dušana, Ružica Živanović, kaže da joj je sin dobro.

- Upravo je otišao kod lekara na previjanje. U šoku je, on i ne zna kako je došlo do udesa. Seća se samo da je izašao na zadnja vrata slupanog „opela“ - priča Ružica.

foto: M.M.



Ona kaže da joj je sin rekao da je s Nikolom i još dvojicom drugova bio u kafani.

- Njih četvorica su svratili u kafanu „Lion“ jer je jedan od njih odlazio na rad u Slovačku, pa im je to bio povod za slavlje. Kad su izašli, moj sin je primetio da je Stojan pio, pa mu je predložio da pozove svoju devojku da ih ona odveze. I ostali momci su Stojanu govorili da bi trebalo da idu taksijem, ali je on insistirao da ih vozi i eto šta se desilo - kazala je Ružica i dodala:



Vozi kamione po Evropi



- Uništio je tri života, ali i svoj, ima majku i brata, oni mnogo teško podnose to što se desilo. Neverovatno je da je postupio tako neodgovorno s obzirom na to da je profesionalni vozač, vozi kamione po celoj Evropi.



Svetislav Tonić (82), treća žrtva saobraćajne nesreće, sahranjen je juče na groblju u Nišu.

foto: M.M.

TUGA DO NEBA Otac i majka poginulih devojaka

Odneo nam je decu u sekundi - Milice, sine, što ne vrati Mariju... Nisi mogla bez nje nego si i nju pozvala, niste se razdvajale nikad, pa zajedno ste i otišle - naricala je juče Zora Petrović, majka stradalih devojaka, grleći njihove indekse pune desetki.

Zora i njen suprug Slobodan nadali su se da će im bar jedna ćerka ostati živa, ali je, nažalost, juče ujutru preminula i Marija. - Odnese nam decu za sekundu, onakvu decu, uništi njihove planove i budućnost - ponavljala je Zora reči koje dušu paraju.

Slobodan je pokušavao da ostane priseban: - Ne pišite o njemu (Stojanu), ne zaslužuje on to... Pišite o mojim kćerima, o njihovim desetkama - kazao je Slobodan. On je rekao da će ga celog života proganjati taj dan. - Došao sam s posla i večerao. Na vrata mi je došla policija. Pitali su me gde su mi deca - kroz suze priča Slobodan.

Milica i Marija biće sahranjene u petak.

Kurir / Dragana Kocić

Foto: M.M.

Kurir

Autor: Kurir