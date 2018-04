STRAVIČAN ZLOČIN U OSTUŽNICI: Ubio ženu, pa sebe! Molio je da ga pusti nazad, ona nije htela da mu oprosti vezu s apotekarkom

Oni su dugo bili u vezi, ali je u poslednje vreme on počeo da je maltretira i bije

Žarko Mišković (55) ubio je preksinoć nevenčanu suprugu Gordanu Vlasković (59), nakon toga je jedan hitac ispalio ka njenoj majci i sestri, a potom pucao sebi u glavu. Gordana je nedavno saopštila Miškoviću da više ne želi da živi s njim jer je saznala da je vara, pa se pretpostavlja da je to bio motiv stravičnog zločina.



Zločin se dogodio u kući u Ostružnici, gde su Mišković i Gordana živeli kao podstanari. Oni su dugo bili u vezi, ali je u poslednje vreme on počeo da je maltretira i bije.



Varao je s apotekarkom



- Zbog toga ga je ona pre desetak dana izbacila iz kuće. Međutim, on je u petak uveče kolima došao do kuće, a kod Gordane u poseti bile su njena majka i sestra. Mišković je uleteo unutra i čim je ugledao Gordanu, pucao joj je u grudi i ubio je na mestu. Njena majka i sestra su krenule ka njoj, a on je prema njima ispalio još jedan metak, da bi onda podigao pištolj i pucao sebi u čelo - rekao je izvor Kurira blizak istrazi.



Gordanina majka i sestra odmah su zvale Hitnu pomoć i policiju.

- Ne znam šta je bilo! Uleteo je odjednom u kuću i pucao Gordani u srce, pa je uperio pištolj u mene i majku, a potom je pucao sebi u čelo. Bilo je strašno! Još uvek sam u šoku i ne mogu da se oporavim - kratko nam je juče rekla Gordanina sestra, koja je, na svu sreću, zajedno sa majkom ostala nepovređena.

Komšije sve najbolje o Gordani BILA VREDNA I POŠTENA

O ubijenoj Gordani Vlasković svi koji su je poznavali kažu da je bila izuzetna žena. - Bila je vredna i poštena. Ne znam da li je bila udata ranije, ali znam da ima odraslog sina s kojim nije bila u redovnom kontaktu. Nekada je radila kao šnajderka, pa je otuda to znanje za šivenje koristila i za ovaj posao s tendama - priča jedna od Gordaninih komšinica.



Gordanini prijatelji s kojima smo juče stupili u kontakt kažu da je ona sa Žarkom živela oko 15 godina u vanbračnoj vezi, ali da su problemi počeli od početka ove godine.

- U ovoj kući u Ostružnici su bili podstanari, a pre toga su živeli u Valjevu, odakle je Žarko. Od početka ove godine ju je često tukao, ona je to trpela do trenutka dok nije saznala da je vara s nekom apotekarkom. Za njegovu vezu saznala je pre desetak dana i odlučila je da ga izbaci iz kuće. Pošto su zajedno radili tende, Gordana je podelila zaradu koju su imali, dala mu pare i rekla da više ne želi da ga vidi - priča prijateljica ubijene žene.



Danima slao poruke



Međutim, Mišković se nije mirio sa tim, pa je počeo da je moli da mu dozvoli da se vrati.

- Slao joj je poruke u kojima ju je molio da se vrati kući, da mu oprosti... Pisao joj je da ne može da živi bez nje, kako mu je teško i da je oslabio, ali ona ni na jednu njegovu poruku nije odgovarala. Nije želela ni mogla da mu oprosti prevaru. I eto šta je monstrum uradio - rekla je naša sagovornica.

Poreklom iz Valjeva VOZIO KAMION GODINAMA

Žarko Mišković rodom je iz Valjeva, gde mu živi familija. Svojevremeno je radio kao profesionalni vozač kamiona. - Dok je bio mlađi, radio je kao vozač kamiona za jednu firmu. Kako sam čula, imao je udes u kome je uništio kamion. Poslednjih nekoliko godina radio je zajedno sa Gordanom tende, odnosno on je dovozio materijal, a Gordana je opšivala na mašini - priča poznanik vanbračnog para.

