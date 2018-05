TROVAČICA IZ SMEDEREVA OSTAJE U PRITVORU: Sanja N. optužena za teško ubistvo u pokušaju

Laborantkinji Fitosanitarne laboratorije Poljoprivredno-savetodavne stručne službe u Kolarima Sanji N. 41 određen je pritvor zbog sumnje da je kolegama u kafu sipala insekticid.

Na zahtev Višeg javnog tužilaštva u Smederevu osumnjičena će ostati u pritvoru do 30 dana dok traje istražni postupak tokom kojeg je, pored ostalog, bitno ustanoviti količine otrova u kafi. To bi, kako sazanjemo, dalo možda i ključni odgovor na pitanje da li bi, da je plan sproveden do kraja, kafa mogla da bude smrtonosna po ljude.

foto: Profimedia

Sanja N. se tereti za krivično delo teško ubistvo u pokušaju. Ona je pre određivanja pritvora saslušana pred tužiocem. Kako se nezvanično saznaje od izvora u istrazi, Sanja N. negira da je učinila ono za šta je osumnjičena, navode Večernje novosti.

Podsetimo, Sanja N. se tereti da je 23. marta u firmi gde radi više od decenije, sipala insekticid u kafu koju piju zaposleni u nameri, navodno, da se im se osveti zbog ogovaranja.

Troje ljudi se otrovalo, od toga dva gosta koja su se slučajno zadesila tu. Srećom, popili su manju količinu kafe, tako da nemaju ozbiljne posledice po zdravlje.

(Kurir.rs/Večernje novosti, J.I.)

Kurir

Autor: Kurir