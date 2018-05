ZAVRŠNE REČI: Tužilac traži 12 godina za Legiju!

On je naveo da tužilaštvo smatra da su krivi za oružanu pobunu koja je za cilj imala ugrožavanje ustavnog uređenja i destabilizaciju zemlje

Zamenik specijalnog tužioca Dragan Rajković zatražio je juče od suda da Milorada Ulemeka Legiju osudi na 12, a Zvezdana Jovanovića na 10 godina zatvora zbog oružane pobune Jedinice za specijalne operacije u novembru 2001.

U završnoj reči, zamenik tužioca je zatražio i da optuženi Dragoslav Krsmanović i Mića Petraković budu kažnjeni sa po pet godina zatvora, Veselin Lečić četiri, a Dragiša Radić i Vladimir Potić sa po tri godine zatvora.



- Predloženim kaznama bila bi postignuta svrha kažnjavanja - rekao je zamenik tužioca.

On je naveo da tužilaštvo smatra da su krivi za oružanu pobunu koja je za cilj imala ugrožavanje ustavnog uređenja i destabilizaciju zemlje.

Govoreći o olakšavajućim okolnostima za okrivljene, tužilac je naveo da je Ulemek otac petoro, a Jovanović troje dece, dok je kao otežavajuću okolnost naveo to što već služe kazne od po 40 godina zatvora zbog teških krivičnih dela, uključujući i ubistvo premijera Zorana Đinđića.



Pre iznošenja završnih reči, Ulemek i Jovanović zatražili su od suda da iz spisa predmeta izdvoji veštačenje nekadašnjeg komandanta JSO Duška Maričića Gumara, na čijem se iskazu delimično zasniva optužnica, navodeći da su zabrinuti za njegovo stanje jer on poslednjih šest godina "ima psihičke probleme".

- I ranije sam ukazivao na to da on ima ozbiljne psihičke probleme. To sam tvrdio još od početka procesa 2012, da mu treba pomoći i dati odgovarajuću terapija.

Samim tim bi se pomoglo i njemu i nama, a i sami veštaci su rekli da ima sumanute ideje i da nije sposoban da prati suđenje - rekao je Ulemek, ali je veće odlučilo da ipak ne izdvoji nalaz veštaka iz spisa.

(Kurir.rs/ J.Spasić/ Foto:Profimedia)



Kurir

Autor: Kurir