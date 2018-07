SRBI NA MALTI U STRAHU POSLE UBISTVA MILIONERA: Plaše se osvete, masovno beže sa ostrva

Mnogobrojni Srbi koji žive i rade na Malti, nakon ubistva milionera i biznismena Huga Ketkutija (52) i hapšenja Bojana Čmelika (35), žive u strahu od osvete, pa zbog toga mnogi razmišljaju da se vrate u Srbiju, a neki su već i napustili teritoriju ove ostrvske zemlje, saznaje Kurir.



Među Srbima koji su napustili ovu zemlju, koja je poslednjih godina postala jedno od omiljenih mesta srpskih radnika, ali i ljudi s one strane zakona, navodno, nalazi se i Bojanov brat.



- Većina naših tamo je otišla da pošteno radi i zaradi, a nakon ovakvog nezapamćenog zločina, oni su u velikom strahu za svoj život. Osim što se boje osvete Maltežana, jer je Hugo Ketkuti tamo bio ozbiljan i poznat čovek, toliko se plaše i otkaza, jer je u njegovom kompleksu bilo zaposleno više od 500 ljudi iz Srbije - priča izvor Kurira sa Malte i dodaje da Srbe naročito plaši i činjenica da je o ubijenom milioneru svojevremeno pisala i novinarka Dafne Karuana, koja je krajem prošle godine ubijena u bombaškom napadu.

Ubijena novinarka pisala o Hugu

- Između ostalog, likvidirana novinarka je na svom blogu pisala da je Ketkuti objavio fotografiju s broda, na kom je bio s rumunskom striptizetom, koja inače živi s jednim čovekom iz podzemlja, s kojim, navodno, ima i dete. Sve te činjenice vezane za Ketkutija dovele su do toga da postoji bojazan od osvete, a na meti su, navodno, i ljudi koji su poznavali Čmelika, ali i Srbi koji su sarađivali s biznismenom - objašnjava izvor.

Mislili da je plaćenik

Podsetimo, Ketkuti je napadnut 6. jula u svom hotelu, kada mu je Srbin prišao i izbo ga. Uprkos borbi lekara, on je posle više operacija preminuo u bolnici. Čmelik je uhapšen odmah nakon napada. Posle hapšenja ispostavilo se da je se on zapravo preziva Mitić i da je bio osuđivan u Srbiji, a da je u Maltu došao s lažnim pasošem.



- U prvi mah se sumnjalo da je Srbin zapravo plaćeni ubica koji je dobio ogroman novac da ubije Ketkutija. Međutim, to je malo verovatno, a istraga je zasad otkrila da je Ketkuti, koji je bio Čmelikov poslodavac, ubijen zbog ličnog sukoba s Beograđaninom - objašnjava izvor.

Hugo nije znao ko ga je izbo, rekao mi je da oseća da će umreti Isak Ketkuti, brat ubijenog, svedočio je na sudu o događajima od kobnog 6. jula gde je ispričao da se tog jutra našao sa porodicom na dogovorenom sastanku. - Sećam se da je neko vikao Hugo i naleteo na nas. Moj brat je bio poznat svima i često su mu stranci prilazili da se pozdrave i fotografišu. Moj brat mu je pružio ruku, stetgao je misleći da želi da se rukuju. Povukao sam se, da ne bih prekidao njihov razgovor, ali sam video da mu muškarac stavlja ruku oko vrata. Mislio sam da ga grli, a on je napravio dva brza pokreta ka stomaku. Hugo je sedeo na stolici i padao, a muškarac je počeo da beži. Počeo sam da ga jurim - ispričao je na sudu Isak Ketkuti. Inače, on je prvog dana nakon ubadanja zamolio ljude da nastave da se mole za Huga, iako je delovalo da je najgore prošlo. - Onda je dobio infekciju i rekao mi da oseća da će umreti. U bolnici me je pitao ko ga je izbo, jer je rekao da čoveka ne poznaje - svedočio je brat ubijenog.

Uhapšeni već robijao

Čmelik oteo 16 miliona dinara

Prijatelj uhapšenog Srbina ispričao je da je on u drugoj polovini 2015. godine pušten iz zatvora u Srbiji.

- Čim sam video sliku, prepoznao sam Bojana Mitića. On je 2005. sa još šestoricom učestvovao u oružanoj pljački kombija s novcem. Spektakularnu pljačku izvršili su uz pretnju automatskim oružjem, a iz vozila su oteli oko 16 miliona dinara. On je uspeo da pobegne i uhapšen je dve godine kasnije - ispričao je prijatelj osumnjičenog.

- Bojan je voleo košarku i bio je sportski tip. Bio sam šokiran kada sam čuo da je učestvovao u pljački - dodao je on.

Bojan je, navodno, otputovao na Maltu čim je pušten iz zatvora u Srbiji, a za ovu državu se odlučio jer mu je stariji brat već radio kao barmen na ostrvu.