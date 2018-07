MONSTRUM IZ MAČVANSKOG PRNJAVORA! Verovala je bratu od ujaka, a on ju je silovao. Posle pakla, devojčica je skočila kroz polomljen prozor, bila je sva KRVAVA!

Moje dete je silovao brat od tetke i naneo joj bol i sramotu. Mučno mi je i da pomislim na sve to i znam da će se ona teško oporaviti, ali se nadam da će dobiti maksimalnu kaznu na sudu za nedelo koje je uradio. On joj nije brat, on je monstrum.



Ovim rečima za Kurir počinje priču Zlata K., majka maloletne M. K. (15) iz Mačvanskog Prnjavora kod Šapca koju je prošle godine silovao sin od očeve rođene sestre Dragoljub R. (25).

foto: fejsbuk privatna arhiva



Prema rečima nesrećne majke, Dragoljub je tri dana nakon svog monstruoznog čina, koji se desio 5. oktobra 2017, uhapšen, a devet meseci kasnije, tačnije 13. jula, održano mu je prvo suđenje pred šabačkim višim sudom.

Suđenje u toku

- Ročište je odmah odloženo jer moja ćerka nije bila prisutna, a sudija je hteo da prvo nju sasluša. Zbog toga je pretres odložen za 27. jul - kaže Zlata K. i dodaje da je na suđenju poslednji put videla optuženog za silovanje njene ćerke.



- Htela sam da ga pitam kako ga nije sramota?! Kada sam se udala za njegovog ujaka, bio je dete. Hranila sam ga i negovala. Kada su ga roditelji izbacili iz kuće, otvorila sam mu svoja vrata. Moje ćerke su odrasle s njim, imale su poverenje u njega - kaže potresena žena.

Namamio je u kuću

Zlata K. se prisetila dana kada je njena ćerka silovana.



- Ona je bila kod kuće sa dedom kada je Dragoljub došao i zamolio je da pođe s njim kod njega. Plašio se da ga tamo čeka brat njegove žene da ga ubije jer ju je prethodno trudnu i sa dvoje dece izbacio iz kuće. Ne sluteći šta joj se sprema, moja devojčica je otišla. Za njom je ušao i on. Odmah ju je napao. Otimala se i vrištala, ali ju je on prvo ošamario, a onda joj je stavio ruku na usta i skidao joj donje delove garderobe - prepričava žena jezive detalje koje je čula od ćerke.

Zlata K. kaže da je devojčica uspela da se otrgne iz ruku pomahnitalog brata tek kada ga je ugrizla za ruku.

- Iskočila je kroz polomljen prozor. Niz noge joj se slivala krv, bila je izgrebana i imala je modrice po licu kada je došla kući. Isprepadana i pod velikim stresom i ispričala nam je šta se desilo - ispričala je Zlata.



Majka opominje

Ovo nije prvi put

Zlata K. navodi da ovo nije prvi put da Dragoljub R. radi ovakva krivična dela.

- Napad na moju ćerku je, koliko znam, treći put u poslednjih nekoliko godina da on čini slične stvari. Prvo je, navodno, pokušao s nekom devojkom, ali je ona je uspela da mu pobegne. Potom je napao ženu koja majka može da mu bude. I ona ga je prijavila - kaže Zlata.



Sestra devojčice

On negira zlodelo

M. K. ima stariju sestru i brata, a njena sestra kaže da Dragoljub negira da je silovao devojčicu.

- On se kune u svoju decu da nije to uradio. Samo se pitam kako nema mozga da se kune u svoju decu, a zna da ju je silovao. Svaka čast mojoj mlađoj sestri kako je to podnela, ja joj se divim - kaže sestra maloletnice.

(Kurir.rs/Jelena Rafailović/foto ilustracija, privatna arhiva)

Kurir

Autor: Kurir