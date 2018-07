LOZNIČANIN NAORUŽAN DOŠAO U PEKARU: Uperio pušku u policajce i pretio da će ih sve pobiti!

Željko P. (39) iz okoline Loznice uhapšen je jer je pretio policajcima da će pucati u njih iz poluautomatske puške. Kako saznajemo, on je u petak u kasnim večernjim satima ušao u jednu pekaru u Lešnici naoružan puškom.



Preplašeni građani koji su ga videli kako se naoružan šeta po ulici, odmah su pozvali policiju, a patrola je ubrzo došla na mesto incidenta.

- Kada je Željko P. ugledao patrolu, seo je u kola i počeo da beži, ali je u nekom trenutku parkirao auto. Policajci su krenuli za njim i ubrzo ga sustigli, ali je on tada izašao iz kola i uperio pušku prema policajcima, preteći da će ih pobiti. Zahvaljujući prisebnosti policijskih službenika i njihovoj brzoj i spretnoj reakciji, Željko P. je savladan, a puška oduzeta. Inače, pomahnitalom čoveku se jedan policajac približio sa strane i maltene skočio na njega - naveo je naš sagovornik.

Nakon provere oružja koje je oduzeto, utvrđeno je da unutra nije bilo municije.

- U trenutku kada su mu policajci prišli oni to nisu znali, ali se ispostavilo da, na svu sreću, on nije imao municiju. Najvažnije je da nije bilo povređenih. Inače, on se prilikom hapšenja opirao, a utvrđeno je i da je bio u pijanom stanju - dodao je izvor Kurira iz istrage.

Željko P. osumnjičen je da je izvršio krivična dela nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija i sprečavanje službenog lica u vršenju službene dužnosti.

(Kurir.rs/ J.I.-T.I./ Foto: ilustracija Stefan Jokić)

