NAJVEĆE MISTERIJE U SLUČAJU SMRTI JELENE KRSMANOVIĆ MARJANOVIĆ: Ubica uništio oružje da bi sakrio tragove zločina

Viši sud u Beogradu uskoro će ponovo razmatrati odgovore na optužnicu koji sudu i dalje pristižu od advokata Zorana Marjanovića (40), optuženog da je 2. aprila 2016. godine na nasipu Crvenka u Borči ubio suprugu, pevačicu "Granda" Jelenu Krsmanović Marjanović (33). Dok tužilaštvo smatra da je prikupilo dovoljno čvrstih dokaza protiv optuženog, njegova odbrana tvrdi da optužnica stoji na staklenim nogama.



Podsetimo, Više javno tužilaštvo je 28. juna podiglo novu, dopunjenu optužnicu protiv Marjanovića zbog teškog ubistva na svirep način, a iako za njih nema dileme da je Zoran usmrtio Jelenu, još uvek postoje mnoge misterije u vezi sa stravičnim zločinom koje ni dan-danas nisu razjašnjene.

- Jedna od najvećih misterija jeste motiv ubistva, koji nije jasno definisan. Osim toga, ni 27 meseci od zločina policija nije pronašla predmet kojim je ubica smrskao Jeleni lobanju sa devet udaraca, kao ni nož kojim ju je prethodno ubo u ruku - kaže naš sagovornik.

Svedoci nisu videli ubistvo

Prema njegovim rečima, ono što je možda jedan od najvećih hendikepa optužnice jeste to što nema direktnih očevidaca zločina na nasipu u Crvenki.

- U tužilaštvu je svedočilo desetak ljudi, ali nijedan od njih nije video sam zločin. Oni su mahom pričali o onome što su videli pre ili posle ubistva, kao i o Jeleninom i Zoranovom odnosu i o odnosu Jelene i čitave porodice Marjanović. Jedina koja je u vreme koje je u optužnici označeno kao vreme ubistva bila na nasipu jeste Jelenina i Zoranova maloletna ćerka Jana. Devojčica je nedavno saslušana u tužilaštvu kao poslednji svedok i ona je praktično potvrdila priču svog oca, tvrdeći da se 2. aprila 2016. nije odvajala od tate. Međutim, u optužnici je tužilaštvo navelo da tom iskazu ne treba pokloniti veru - kaže naš sagovornik.

Iskoristili zakonsko pravo

Porodica nije svedočila

U istrazi ubistva Jelene Krsmanović Marjanović, podsetimo, nisu svedočili najuži članovi porodice Marjanović.

- Zoranovi otac i majka, Vladimir i Zorica, kao i Zoranov sin iz prvog braka Uroš i njegov brat Miloš, bili su pozvani u tužilaštvo da svedoče. Međutim, oni su iskoristili svoje zakonsko pravo da kao najbliži srodnici optuženog ne svedoče. Tako je tužilaštvo ostalo uskraćeno za njihovu stranu priče - podseća izvor i dodaje da Zoran sve vreme negira ubistvo.



On ističe da bi se možda ceo mozaik ovog zločina, koji više od dve godine ne prestaje da intrigira javnost u Srbiji, sklopio kada bi istražitelji pronašli i

Jeleninu burmu koja nije bila na njenom prstu kada je telo nađeno u kanalu.

Gasili telefone

- Po pronalasku pevačicinog leša inspektori su primetili da na njenom domalom prstu na desnoj ruci nema burme. Bilo je verovatno da joj je neko skinuo prsten, a gde se on nalazi, nije poznato. Moguće je da je prsten uništen zajedno sa oružjem, što ukazuje na to da je ubica smišljeno skrivao tragove svog zločina - objašnjava sagovornik i dodaje da, iako je telekomunikaciono veštačenje pokazalo da su muški članovi porodice Marjanović 2. aprila 2016, u vreme koje je u optužnici označeno kao vreme ubistva, isključili mobilne telefone, nije objašnjeno zbog čega su to uradili.

Podsetimo, Zoran Marjanović bio je uhapšen 15. septembra zbog ubistva supruge, a nakon 10 meseci provedenih u pritvoru on je pušten da se brani sa slobode.

Šta istraga nije razjasnila

x motiv svirepog ubistva

x kojim oružjem je Jelena ubijena

x gde je Jelenina venčana burma

x zbog čega su Marjanovići ugasili telefone



