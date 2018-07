FILMSKA POTERA ZA PEDOFILOM! SPASILAC NA BANJICI GA JURIO KROZ ŠUMU: Rekao mi je Hteo sam da mu kupim sladoled, pa pobegao! A onda ga je dočekala policija

Spasilac Sportskog centra Banjica, Mihailo V. (17) primetio je na bazenu u nedelju popodne manijaka u koji je na svom krilu držao 10-godišnjeg dečaka dodirujući ga pritom po butinama i ljubeći ga. Zahvaljujući mladom spasiocu, pedofil je istog dana i uhapšen.

- Primetio sam da se nešto čudno dešava i prišao sam da pitam dečaka da li mu je on deka, na šta je on skočio i počeo ubrzano da se pakuje za polazak, rekavši pritom: "Hteo sam samo da mu kupim sladoled", priča šokirani Mihailo V.

Kada je video da muškarac užurbano ide ka izlazu, krenuo je za njim, pokušavajući da signalizira obezbeđenju da ga zaustavi.

Budući da se muškarac provukao i zaputio ka izlazu, spasilac je odlučio da krene za njim.

U međuvremenu, kaže, pozvao je policiju i objasnio šta se dešava.

- Rekao sam im kako je obučen i kako izgleda, i govorio kuda se kreće. Prvo je išao kroz šumu, ali ne obeleženim stazama. Videlo se da beži. Pratio sam ga do Bulevara oslobođenja, pa onda kroz one manje poprečne ulice. Sve vreme sam bio na vezi sa policijom - objašnjava on.

Policijska patrola je tada pronašla mladića i pitala ga da li je on taj koji je prijavio incident. Kada je spasilac potvrdio, zajedno su kolima krenuli za čovekom kog su pronašli ulicu niže, i nakon što su ga legitimisali, muškarac je priveden.

Inače, nesrećni dečak (10) koji je bio žrtva pedofila, štićenik je Doma za decu bez roditeljskog staranja.

Prema nezvaničnim saznanjima, muškarac N. N. (58) iz Zrenjanina smešten je u psihijatrijsku ustanovu "Laza Lazarević", gde će boraviti narednih 15 dana, a sledi mu i krivična prijava za nedozvoljene polne radnje.

