BRANILAC LUKE BOJOVIĆA SUROVO LIKVIDIRAN PRED SINOM: Ubica je viknuo: MIŠO! A onda sasuo rafal u njega

Napadač maskiran kačketom, koji je u subotu ubio poznatog beogradskog advokata Dragoslava Mišu Ognjanovića (57), najverovatnije se krio iza stuba kod zgrade na Novom Beogradu u kojoj je advokat živeo i pozvao ga po imenu, nakon čega je zapucao na Ognjanovića i njegovog sina, saznaje Kurir.



Ognjanović je ubijen ispred svog stana u Ulici antifašističke borbe oko 19.30 sati, a njegov sin Petar (26) lakše je ranjen u šaku. Prema rečima očevidaca, advokat je smrtno ranjen preminuo na rukama svog sina, koji ga je dozivao: "Tata, tata!".



- Dragoslav je sa sinom parkirao automobil nedaleko od svoje zgrade i krenuo prema ulazu. Prema jednoj verziji, navodno je maskirani ubica, sakriven iza stuba, uzviknuo: "Mišo!", pa je advokat krenuo u tom pravcu, a ne prema ulaznim vratima. Tada su se čuli pucnji, a navodno je ispaljeno pet metaka, koji su ga pogodili u stomak i grudi. Postoji i druga verzija, po kojoj je Ognjanović, dok se približavao ulazu, primetio nekoga kod stuba, pa je zbog toga skrenuo udesno, ka ulazu u baštu zgrade - objašnjava naš izvor i dodaje:



- On ima stan u prizemlju, a iza zgrade ima bašticu, u koju se ulazi sa zadnje strane. Najverovatnije je da ga je neko pozvao ili da je primetio nešto neobično kod te bašte, pa se uputio tamo.



Prema rečima našeg sagovornika, očevici brutalne likvidacije su videli muškarca obučenog u crno i s crnim kačketom koji je, nakon što je izrešetao advokata, pobegao kroz prolaz između zgrada i izašao na bočnu ulicu, u kojoj ga je u automobilu čekao pomagač.



- Veruje se da su oni izašli na auto-put i pobegli - kaže izvor.



On objašnjava da je ubijeni Dragoslav imao kameru iznad ulaznih vrata stana, kao i u bašti, ali te kamere nisu mogle da snime ubistvo, pošto nisu usmerene na haustor.



- Očigledno je da je u pitanju profesionalna likvidacija i da je ubica na sve mislio. Najverovatnije je znao da taj haustor nije pokriven kamerama, a veruje se da je advokata pratio duže vreme i čekao pogodan trenutak da izvrši zločin - kaže Kurirov izvor.



Motiv ove likvidacije, koja je šokirala celu Srbiju, zasad je nepoznat, ali se ne isključuje mogućnost da je Dragoslav Ognjanović još jedna žrtva u dugogodišnjem ratu zavađenih porodica Bojović i Šaranović.



- Miša je bio pravni zastupnik Luke Bojovića, kao i čitave njegove porodice i bili su u vrlo bliskim odnosima. S obzirom na to da su u ratu između Luke i pokojne braće Slobodana i Branislava Šaranovića stradali ljudi bliski Bojoviću, proverava se da li je i Lukin advokat ubijen zbog tog sukoba - kaže izvor i podseća da su u protekla dva meseca u Beogradu ubijene dve osobe bliske Luki Bojoviću, koji u španskom zatvoru služi kaznu od 18 godina.



- Dragoslav Miloradović, Lukin kum, ubijen je 28. maja na Karaburmi, a Siniša Milić, koji je obezbeđivao ljude bliske Bojoviću dignut je u vazduh 19. juna - kaže sagovornik i dodaje da Ognjanović, koji je zastupao i ljude iz kriminogene sredine, nije prijavljivao policiji da mu neko preti ili da strahuje za svoj život.



- Nije se žalio, ali je bio obazriv u svakodnevnom kretanju. Ubice su očigledno dobro proučile njegove navike i znale kuda se on kreće jer se u stan u Ulici antifašističke borbe doselio pre samo nekoliko meseci - naveo je naš izvor.

Kriminolog Zlatko Nikolić objašnjava za Kurir da postoje dva razloga za ubistvo advokata. - U ovom slučaju ima dosta elemenata za sumnju. Koliko sam upućen, pokojni Šaranović je advokata Ognjanovića imao na listi za odstrel. Verovatno su bili gnevni zbog toga što je Ognjanović odbranio Luku Bojovića od svih optužbi, pa su pomislili da to nije dobro po njih. Po meni, postoje dva razloga ubistva advokata. Prvi je osveta nekog nezadovoljnog klijenta, a moćnog kriminalca, a drugi je osveta Šaranovićevog klana - kaže Nikolić.

Predsednik Vučić

Ima nekih tragova



Aleksandar Vučić, predsednik Srbije, rekao je juče da ima nekih tragova u vezi sa ubistvom Ognjanovića.

- Ne mogu da kažem da je rešeno niti je rešeno, ali ima nekakvih tragova. Postoji više tragova nego u slučaju ubistva kuma Luke Bojovića. Bezbednosna situacija je dobra, stabilna, ali me veoma brine rat dva klana oko tržišta narkotika. To postaje nešto sa čime država mora mnogo brutalnije da se obračuna. Ne može da se kaže da je to nešto što oni između sebe rade, tuda prolaze ljudi i deca. Pokazaćemo ubicama i kriminalcima da Srbija nije pogodno tlo, neka idu odakle su došli. Beograd i Srbija im ne mogu biti poligon za delovanje i uznemiravanje javnosti - poručio je predsednik.