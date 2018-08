HEROJSKO DEDINO SRCE SPASILO UNUKU, A ŽRTVOVALO SEBE! Milorad je skočio u vodu bez razmišljanja iako nije imao jednu ruku!

Milorad Jovanović (60) iz Belegiša izgubio je život kad se u subotu utopio u Dunavu u Belegišu, dok je spasavao unuku koja je iznenada upala u vodu.

Kako saznajemo, nesrećni Jovanović bio je osoba sa invaliditetom i nije imao jednu ruku, ali je uprkos hendikepu skočio u vodu za unukom, koja je počela da se davi.

- Tragedija se dogodila 11. avgusta na peščanom kupalištu Ada u Belegišu. Deda i unuka su duže vreme bili na plaži, kupali su se i šetali u vodi. Sve je bilo u najboljem redu i ništa nije ukazivalo na tragediju - kaže naš sagovornik.

Prema njegovim rečima, devojčica je u jednom trenutku naglo propala u Dunav i počela da se davi.



- Milorad, iako nema jednu ruku, bez razmišljanja je skočio za njom i dao je sve od sebe da je spase. Nekako je uspeo da je izvuče, ali, nažalost, on nije uspeo da ispliva. Ostao je pod vodom - kaže izvor.

Prema njegovim rečima, okupljeni kupači su odmah pozvali Hitnu pomoć i policiju.



- Angažovani su i ronioci Žandarmerije, koji su taj dan i sutradan pretraživali reku. Dan kasnije, 12. avgusta, pronašli su telo Jovanovića - kaže naš izvor.

Poznanici nesrećnog dede kažu da nisu iznenađeni njegovim herojskim činom.

- On je toliko voleo svoju unuku da nas ne čudi to što je dao svoj život za njen. Verujem da bi svako to uradio - kaže poznanik.

Kurir.rs/J. R./ ilustracija: Nebojša Mandić

Kurir

Autor: Kurir