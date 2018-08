TEŠKA NESREĆA U VRANJU: Muškarca (81) udarila lokomotiva na pruzi

VRANJE - Muškarac M.P. (81) iz Vranja poginuo je dok je prelazio prugu van pružnog prelaza. Nesreća se dogodila u petak ujutru oko sedam časovau u blizini vranjske Železničke stanice. Na nesrećnog čoveka naletela je lokomotiva bez kompozicije.

PU u Vranju prijavljeno je da je došlo do nesrećnog slučaja u petak oko sedam časova, kada je lokomotiva koja se kretala iz pravca Ristovaca prema Vranju udarila jedno lice. Pripadnici policije su po ovlašćenju zamenika OJT izašli na lice mesta i ustanovili da se radi o nesrećnom slučaju u kome je smrtno stradao muškarac M.P. (81) iz Vranja . On je prema navodima policije prugu prelazio na mestu na kome to nije dozvoljeno, van pružnog prelaza. Udarila ga je lokomotiva bez kompozicije i M.P. (81) je na licu mesta podlegao povredama.

Do nesreće je došlo u petak ujutru oko sedam časova u visini Motela Vranje, 500 metara od vranjske Železničke stanice, na pruzi između sela Ćukovac i Zlatokop.

(Kurir.rs/T.S./Foto: Zorana Jevtić/Ilustracija)

Kurir

Autor: Kurir