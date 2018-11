POKUŠAO DA UBIJE OCA, ŽENU SEKAO I UBADAO NOŽEM, POKUŠAO DA ZAPALI NJU I DECU: Ovo je Dragutin Mihajlović (30), ubica iz Divoša koji je SEKIROM RASKOMADAO PEKARA

Dragutin Mihajlović (30), koji je priznao ubistvo pekara Siniše J. (52) iz sela Divoš kod Sremske Mitrovice, godinama je tukao i zlostavljao svoju nevenčanu suprugu, ali i saučesnicu u zločinu Svetlanu Jovanović (39), tvrde meštani.

Dragutin Mihajlović Žuća (30) uhapšen je prekjuče zbog sumnje da je sekirom ubio Sinišu J. u devet sati ujutru, kada ga je u porodičnoj kući svoje nevenčane supruge Svetlane Jovanović zatekao sa njom.

Kako se sumnja, Dragutin je tom prilikom više puta udario Sinišu sekirom, nakon čega je pekara na izdisaju Svetlana vezala, da bi ga zatim Dragutin sekirom lišio života.

Prema nezvaničnim informacijama, pekaru su bile vezane i ruke i noge, a sekirom je udaran svuda po telu.

Policija je uhapsila osumnjičene Svetlanu i Dragutina, dok su Svetlanine komšije u Partizanskoj ulici u Divošu gledale uviđaj u neverici. Kako su ispričali, Svetlana je u toj kući živela sama poslednje tri godine.

- U kući živi jedna jako fina žena. Dolazila je i kod mene i komšinice, radila - rekla je prva komšinica tokom uviđaja, ne sluteći šta se krije iza vrata.

Međutim, kako dodaje, kod nje u kuću stalno je dolazila policija.

Kako dodaje komšija Stanislav Antonić, razlog je taj što je Dragutin godinama fizički zlostavljao svoju nevenčanu suprugu.

- Ona je žena pored njega žrtva. On je nju i njenu porodicu maltertirao, rezao je i ubadao nožem nakon čega je dolazila sa isečenim rukama kod mene i komšija da se požali, o čemu sam ja dalje obaveštavao policiju. To je sve kulminiralo prošle zime, kada je Žuća izašao iz zatvora, gde je kako sam čuo izdržavao kaznu jer je svog oca pokušao da ubije. Ona ga je izdržavala i finansirala - priča Antonić.

Kako dodaje, zimus je po izlasku iz zatvora Dragutin, koga u Divošu opisuju kao lopova koji je krao po selu, došao kod Svetlane kući u trenutku kada su tu bile njena majka, sestra i njeno troje dece.

- Popili su dve gajbe piva, muzika je treštala iz kuće. Ali, Svetlana je tada pred sestrom skupila hrabrosti da mu se suprotstavi. On je tada njih zatvorio u kuću i zapalio je. Deca su vrištala, ja sam video dim kako izlazi iz prozora i dotrčao sa komšijom da gasimo požar pre nego što dođu vatrogasci. Kasnije smo joj pomogli i oko renoviranja kuće, što je žena uredno platila - priča Stanislav.

Dragutin je nakon toga bio u zatvoru nedelju dana i dobio zabranu prilaska. Međutim, tvrde komšije, on se na to oglušio i već jednom pre ove tragedije dolazio da uznemirava Svetlanu. Međutim, kaže Svetislav, niko nije ni slutio da će do ovoga doći.

