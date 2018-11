ISPOVEST VATROGASACA KOJI SU GASILI STRAVIČAN POŽAR U BLOKU 63: Sudarali smo se na stepeništu sa preplašenim ljudima!

Najteže mi je palo to što nismo uspeli da spasimo čoveka koji je nastradao, našli smo ga na terasi, nažalost nije mu bilo pomoći, kaže za Kurir vatrogasac spasilac Vladimir Ćurčić, koji je zajedno sa kolegama iz vatrogasne stanice Zemun prvi stigao u zgradu u bloku 63 u kojoj je pre neki dan nastradao čovek.

On dodaje da ih je u zgradi na hodniku dočekao pravi stampedo ljudi.



- Kada smo ušli u zgradu na stepenicama, koje su uske bilo starijih ljudi, roditelja sa decom svi su krenuli napolje. Među njima je bilo i onih koji su po nama osuli drvlje i kamenje. Nije mi bilo prijatno u trenutku kada idem i sam rizikujem život ali razumem - priča Ćurčić i dodaje da veruje da ljudi u strahu i panici ne mogu racionalno da razmišljaju.

Njegov kolega Branislav Mutić, koji je kao Ćurčić više od 20 godina vatrogasac, objašnjava da u konkretnoj situaciji stanari sa nižih spratova nisu imali razlog za paniku.



- Dim i plamen idu na više spratove i njihova se evakuacija radi, ali strah ljudi je jači. Najbolje je da nas stanari sačekaju u svojim stanovima jer nekad je tri udaha dima dovoljno da sve krene po zlu. S druge strane u ovom slučaju trebalo je da što pre stignemo do stana koji je u požaru ali su nam put dodatno otežali stanari na stepeništu jer smo sa punom opremom i crevima za gašenje morali da se mimoilazimo s njima - kaže Mutić i dodaje da ih je dodatno pogodilo i sve ono što se kasnije pojavljivalo u medijima u smislu da vatrogasci nisu stigli na vreme, da su neopremljeni i tome slično.

Komandir Miloš Majstorović objašnjava da je na intervenciji na Novom Beogradu bilo 27 vatrogasca sa sedam vozila, iz tri vatrogasne jedinice i to: Zemun, Voždovac i Košutnjak, kao i da je na terenu bilo i vozilo za spašavanje sa visina ali da nažalost nisu imali elementarne uslove da to vozilo nameste.

- Znali smo da je požar na visokom spratu zgrade i na teren je odmah poslato i vozilo sa lestvama ali kada su stigli problem sa kojim smo se susreli bila su parkirana vozila. Nekad to budu i drveća, ali bez obzira na sve tom čoveku nije bilo spasa. Da nam je dojavljeno 10 minuta ranije taj čovek bi možda bio živ - kaže Majstorović.



Prema njegovim rečima građani koji prijavljuju požar na 193 trebalo bi da budu koliko mogu smireni i da im daju što preciznije informacije jer oni su njihove oči i uši.



- Dešava se da građani budu nestrpljivi i da burno odreaguju na pitanja operatera ali prosto od tih informacija najviše zavisi da li će vatrogasci stići na vreme kao i kompletna njihova organizacija. Bitno je da znamo tačnu lokaciju, sprat, šta je iznad stana i ispod, koliko osoba živi u tom stanu... Dešava se recimo da stan u kome ju izbio požar bude prazan ali da iznad njega živi porodica sa malom decom, prioritet je spašavanje ljudskih života, a u ovom primeru životi te porodice zavise od tih informacija koje dobijemo - naglašava Majstorović i objašnjava da dok operater priča sa građanima da su vatrogasne ekipe već krenule na adrese, samo te dodatne informacije im pomažu da se u hodu organizuju šta prvo da preduzmu.

Apel Stepenice za evakuaciju moraju biti prohodne Komandir vatrogasne brigade Miloš Majstorović apeluje na građane da zajedno sa predstavnicima kućnog saveta vode računa o zgradi koja je zapravo njihova kuća

- Građani bi trebalo da kontrolišu protivpožarne stepenice, da ih ne zatvaraju i zaključavaju, pune nepotrebnim stvarima. Da ako ne svi, bar neko da ima, protivpožarni aparat, jer on u većini slučajeva na početku požara može da bude dovoljan za gašenje. S druge strane ukoliko pokušavaju da pomognu komšiji čiji stan gori i otvore vrata da ih potom odmah zatvore jer će na taj način sprečiti brže širenje požara. Da ne otvaraju prozore i ne prave promaju koja raspiruje vatru Samo uz precizne informacije mogu da pomognu sebi i drugima. Građani su naše oči i uši i od toga što nam kažu zavisi naša organizacija, dok oni pričaju sa operaterom naše su ekipe već u putu i po dolasku na teren znamo kako da reagujemo najbolje - kaže Majstorović .

(Kurir.rs/Jelena Rafailović)

