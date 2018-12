VOZIO KOD GAZELE 208 KM/H U SUPROTNOM SMERU, MRTAV PIJAN! Audi nemačkih tablica šokirao policiju, ali vozač je dobio smešnu kaznu! KOGA JE TREBALO DA UBIJE da bi bio adekvatno sankcionisan!

Vozač N. R. (40) priveden je pošto je u blizini mosta Gazela vozio u kontrasmeru, jurio brzinom od 208 na sat i bežao od policije. Kada je uhvaćen, utvrđeno je da je imao 1,93 promila alkohola u krvi.

Divljanje belog "audija" sa nemačkim registarskim oznakama primećeno je u noći između utorka i srede na putu kod ambulante Hitne pomoći u zoni mosta Gazela. Vozač N. R. (40) je vozio u suprotnom smeru. Divljanje je nastavljeno pošto je jurio brzinom većom od 208 kilometara na sat, iako je u tom delu puta ograničenje 80 na sat.

Kada je patrola saobraćajne policije pokušala da zaustavi automobil, vozač je odbio da stane i pokušao je da pobegne, priča izvor iz policije. Istog trenutka, policajci su se dali u poteru za njim.

Vozač je ubrzo zaustavljen i pošto se odmah videlo da je pod dejstvom alkohola, podvrgnut je alko-testu. Kako je ustanovljeno, vozač je imao 1,93 promila alkohola u krvi. Odmah je odveden na trežnjenje u policijs

ku stanicu.

Ispostavilo se da je N. R. nemački državljanin srpskog porekla.

Saobraćajna policija podnela je protiv njega prijave zbog nasilničke vožnje, vožnje pod dejstvom alkohola, vožnje u suprotnom smeru i nepostupanja po naredbi policijskog službenika.

Vozač je pred sudijom za prekršaje kažnjen novčano sa 280.000 dinara, 12 meseci oduzimanja dozvole, 18 kaznenih poena i 360 sati rada u javnom interesu.

Prema našim zakonima, vozač samo zbog nasilničke vožnje, ne računajući kaznene poene, rizikuje kaznu od 30 do 60 dana zatvora, novčanu kaznu od 130.000 do 150.000 dinara, kao i zabranu vožnje od devet do 12 meseci. Primera radi, tako je kažnjen vozač G. G. (41), strani državljanin, koji je uhvaćen u maju na autoputu Beograd-Niš kod Jagodine kada je utvrđeno da je vozio 228 kilometara na sat, a sustignut je presretačem.

Kurir.rs/Blic

Kurir

Autor: Kurir